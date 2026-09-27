Batalla campal y balas de goma: represión de la Policía en la previa del Boca-Racing
Los hinchas de la Academia derribaron una valla del Gigante de Arroyito y las fuerzas de seguridad debieron interceder.
Minutos antes del comienzo del partido entre Racing y Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina, se produjeron incidentes en la popular del conjunto de Avellaneda en el Gigante de Arroyito. Un grupo de simpatizantes derribó algunas de las vallas colocadas en el sector y la situación generó un enfrentamiento con los efectivos policiales que custodiaban el pulmón dispuesto para separar a las dos hinchadas.
Cómo arrancó la represión en el Boca-Racing
En uno de los videos registrados durante el episodio se observa cómo una de las vallas fue arrojada desde la parte alta de la tribuna hacia la zona media. El elemento metálico cayó sin golpear a ninguna persona, pero la escena generó preocupación debido al riesgo que implicaba para quienes se encontraban en ese sector del estadio. La Policía intervino entonces para intentar controlar el foco de conflicto.
Como respuesta a los disturbios, los efectivos de seguridad dispararon balas de goma dentro de la tribuna con el objetivo de dispersar a los hinchas que habían provocado los incidentes. Una vez controlada la situación, el personal comenzó a colocar nuevamente las vallas para reconstruir el sector divisorio entre las parcialidades y restablecer las condiciones habituales.
Los incidentes también tuvieron consecuencias para los hinchas de Boca que todavía no habían podido ingresar al Gigante de Arroyito. Las puertas del estadio permanecieron cerradas durante algunos minutos para evitar que la situación se agravara, por lo que varios simpatizantes del Xeneize quedaron en el exterior mientras se desarrollaba el operativo de seguridad en los distintos accesos.
El clásico en el Gigante de Arroyito se juega con las dos hinchadas
Con el correr de los minutos, el ingreso al estadio comenzó a normalizarse y los hinchas pudieron avanzar hacia sus respectivas tribunas. En los alrededores de la cancha del Canalla también se habían registrado empujones, corridas y momentos de tensión entre personas que intentaban acceder al recinto para presenciar el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.
El partido entre Racing y Boca se disputó en Rosario desde las 17, con Andrés Gariano como árbitro, en un estadio preparado para recibir a las dos parcialidades. El operativo había contemplado recorridos diferenciados para los fanáticos y un sector de separación dentro de las tribunas, precisamente para evitar el contacto entre ambas hinchadas durante la jornada.
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