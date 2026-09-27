Pasó de todo: Sol de Mayo descendió tras una definición insólita en el Federal A

Sol de Mayo de Viedma perdió por penales ante Círculo Deportivo y descendió del Federal A después de una definición dramática en el estadio de Villa Mitre, en Bahía Blanca. El equipo rionegrino igualó 1-1 durante los 90 minutos y tampoco pudo desnivelar en el alargue, por lo que todo se resolvió desde los doce pasos. Allí, el conjunto de Comandante Nicanor Otamendi se impuso 2-0 y aseguró su permanencia en la categoría.

El partido había comenzado con Círculo Deportivo tomando la iniciativa y encontrando rápidamente la ventaja. A los siete minutos, Vicente Barberini aprovechó un centro desde la izquierda y apareció sin marca para definir y establecer el 1-0 . Los rionegrinos sintieron el golpe, pero consiguieron mantenerse en partido durante el resto del primer tiempo y salieron al complemento con la obligación de buscar el empate para evitar el descenso.

La igualdad llegó a los 24 minutos de la segunda etapa, cuando Fernando Valdebenito ejecutó un tiro libre hacia el área y Héctor Morales irrumpió para empujar la pelota y establecer el 1-1. El resultado llevó el partido a una instancia todavía más tensa, ya que ambos equipos habían llegado a este desempate empatados en 24 puntos y necesitaban ganar para asegurarse la permanencia.

"Es una verguenza"



Porque el árbitro decidió jugar dos tiempos de 15 minutos de alargue en el desempate por el descenso del Federal A entre Círculo Deportivo y Sol de Mayo, pese a que el reglamento establecía una definición por penales si persistía el empate en los 90 minutos. https://t.co/a1Iuvl3DKq pic.twitter.com/obL2bQ6mzK — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026

Después de la parda, el encuentro tuvo que extenderse al tiempo suplementario, pese a que previamente se había informado que un duelo sin diferencias en los 90 minutos llevaría directamente a los penales. Círculo fue el equipo que más buscó durante el primer tiempo del alargue y volvió a generar oportunidades para quedarse con la victoria. Sol de Mayo resistió y consiguió llegar con vida a los últimos minutos de una definición cargada de tensión.

En el segundo período suplementario, el Papero volvió a asumir el protagonismo y obligó al conjunto de Viedma a retroceder cerca de su área. Los de Río Negro intentaron sostener el resultado y apostar a una definición desde los doce pasos, mientras Círculo buscaba evitar esa instancia. Sin embargo, ninguno consiguió marcar el gol de la permanencia y el descenso terminó definiéndose mediante una tanda que quedaría marcada por la actuación de Pedro Fernández.

"Pedro Fernández"



Porque el arquero de Círculo Deportivo atajó los 4 penales que le patearon los jugadores de Sol de Mayo. https://t.co/XCHB2sKF69 pic.twitter.com/UeHD3EvrTX — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026

El arquero de Círculo Deportivo fue la gran figura de la jornada y protagonizó una actuación histórica: atajó los cuatro penales que ejecutó Sol de Mayo. Fernando Valdebenito, Santiago Pérez, Fabio Giménez y Diego Dietz no pudieron superar al guardameta, mientras Jano Martínez y Francisco Grahl convirtieron los dos remates del Papero que fueron suficientes para sentenciar el 2-0.

"Círculo Deportivo"



Porque venció por penales a Sol de Mayo y mantuvo la categoría. pic.twitter.com/5HoeiAueDM — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026

Cuáles son los equipos que descendieron del Federal A

De esta manera, Sol de Mayo perdió la categoría y jugará la próxima temporada en el Torneo Regional del Interior, después de una definición que lo dejó sin margen de reacción. El conjunto de Viedma se convirtió en el cuarto descendido del Federal A junto con Santamarina de Tandil, Tucumán Central y Sarmiento de Resistencia.