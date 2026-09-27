Pasó de todo: Sol de Mayo descendió tras una definición insólita en el Federal A
Círculo Deportivo venció al elenco rionegrino en Bahía Blanca con su arquero como héroe: Pedro Fernández atajó cuatro penales consecutivos.
Sol de Mayo de Viedma perdió por penales ante Círculo Deportivo y descendió del Federal A después de una definición dramática en el estadio de Villa Mitre, en Bahía Blanca. El equipo rionegrino igualó 1-1 durante los 90 minutos y tampoco pudo desnivelar en el alargue, por lo que todo se resolvió desde los doce pasos. Allí, el conjunto de Comandante Nicanor Otamendi se impuso 2-0 y aseguró su permanencia en la categoría.
Un partido parejo y la increíble definición por penales
El partido había comenzado con Círculo Deportivo tomando la iniciativa y encontrando rápidamente la ventaja. A los siete minutos, Vicente Barberini aprovechó un centro desde la izquierda y apareció sin marca para definir y establecer el 1-0. Los rionegrinos sintieron el golpe, pero consiguieron mantenerse en partido durante el resto del primer tiempo y salieron al complemento con la obligación de buscar el empate para evitar el descenso.
La igualdad llegó a los 24 minutos de la segunda etapa, cuando Fernando Valdebenito ejecutó un tiro libre hacia el área y Héctor Morales irrumpió para empujar la pelota y establecer el 1-1. El resultado llevó el partido a una instancia todavía más tensa, ya que ambos equipos habían llegado a este desempate empatados en 24 puntos y necesitaban ganar para asegurarse la permanencia.
Después de la parda, el encuentro tuvo que extenderse al tiempo suplementario, pese a que previamente se había informado que un duelo sin diferencias en los 90 minutos llevaría directamente a los penales. Círculo fue el equipo que más buscó durante el primer tiempo del alargue y volvió a generar oportunidades para quedarse con la victoria. Sol de Mayo resistió y consiguió llegar con vida a los últimos minutos de una definición cargada de tensión.
En el segundo período suplementario, el Papero volvió a asumir el protagonismo y obligó al conjunto de Viedma a retroceder cerca de su área. Los de Río Negro intentaron sostener el resultado y apostar a una definición desde los doce pasos, mientras Círculo buscaba evitar esa instancia. Sin embargo, ninguno consiguió marcar el gol de la permanencia y el descenso terminó definiéndose mediante una tanda que quedaría marcada por la actuación de Pedro Fernández.
El arquero de Círculo Deportivo fue la gran figura de la jornada y protagonizó una actuación histórica: atajó los cuatro penales que ejecutó Sol de Mayo. Fernando Valdebenito, Santiago Pérez, Fabio Giménez y Diego Dietz no pudieron superar al guardameta, mientras Jano Martínez y Francisco Grahl convirtieron los dos remates del Papero que fueron suficientes para sentenciar el 2-0.
Cuáles son los equipos que descendieron del Federal A
De esta manera, Sol de Mayo perdió la categoría y jugará la próxima temporada en el Torneo Regional del Interior, después de una definición que lo dejó sin margen de reacción. El conjunto de Viedma se convirtió en el cuarto descendido del Federal A junto con Santamarina de Tandil, Tucumán Central y Sarmiento de Resistencia.
Te puede interesar...
Leé más
Batalla campal y balas de goma: represión de la Policía en la previa del Boca-Racing
Tremendo: qué le dijo Lamine Yamal a Messi durante su charla en el Mundial
El incendiario comunicado de Alpine tras los mensajes de odio contra Franco Colapinto
Noticias relacionadas