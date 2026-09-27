El incendiario comunicado de Alpine tras los mensajes de odio contra Franco Colapinto

Alpine emitió un comunicado para repudiar los ataques y comentarios de odio que surgieron en redes sociales tras el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Franco Colapinto protagonizó un accidente que dejó fuera de carrera a los dos autos de la escudería. El equipo francés también recordó los episodios de hostigamiento que había sufrido Pierre Gasly después del GP de Madrid, cuando recibió amenazas junto a su familia.

El incidente de Bakú ocurrió en la vuelta 36, luego de la reanudación de la carrera tras el Auto de Seguridad provocado por el choque de Alex Albon. Colapinto llegó pasado a la primera curva, bloqueó y terminó impactando contra su compañero, que marchaba séptimo. La maniobra también involucró a Lando Norris y provocó el abandono de los tres pilotos. El argentino asumió posteriormente la responsabilidad por el accidente y hasta pidió disculpas a todo el staff.

El antecedente inmediato había sido el Gran Premio de Madrid, donde el galo no dejó pasar al oriundo de Pilar mientras todavía debía ingresar a boxes: aquella situación generó una ola de críticas y amenazas en redes sociales contra el francés y su familia, que fueron repudiadas por Flavio Briatore . El asesor de Alpine había advertido incluso que, si el hostigamiento continuaba, el equipo podía limitar el contacto con los medios argentinos.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR! #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PTF5NX0vkZ

Qué dijo Alpine tras los feroces posteos en las redes

“Como equipo, sentimos que es necesario volver a expresarnos sobre el odio y los ataques que circulan en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo están dirigidos a uno de nuestros propios pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios, y a nuestros rivales en las pistas”, señaló Alpine. Y agregó: “Los errores ocurren cuando se corre al límite y, sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso”.

La escudería también buscó dejar en claro que su mensaje no estaba dirigido contra un grupo particular de seguidores. “Condenar el abuso en las redes sociales no apunta a ninguna base de fanáticos en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico; se trata de algo universal que debe señalarse y reconocerse entre todos los fanáticos del deporte”, sostuvo la franquicia en el comunicado publicado este domingo.

Team statement. pic.twitter.com/3c98AVOd7Z — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 27, 2026

En ese sentido, el equipo francés remarcó que las agresiones en redes sociales se transformaron en una problemática recurrente dentro de la Fórmula 1 y manifestó su intención de trabajar junto con la categoría, la FIA y las demás escuderías para intentar erradicarlas. El comunicado llegó además en medio de las repercusiones por las declaraciones de Norris, quien cuestionó duramente a Colapinto después del accidente de Azerbaiyán.

“Sabemos que, como orgullosos participantes e interesados en este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución”, sostuvo Alpine. Y cerró: “Seguiremos trabajando de cerca con el promotor y titular de los derechos del campeonato, y con el organismo rector, para discutir formas de combatir el abuso en internet y fomentar la rivalidad deportiva sana que caracteriza a la Fórmula 1 y que la hace tan especial”.