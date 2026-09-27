El incendiario comunicado de Alpine tras los mensajes de odio contra Franco Colapinto
La escudería pidió frenar con los ataques hacia el piloto argentino tras el choque que provocó un escándalo.
Alpine emitió un comunicado para repudiar los ataques y comentarios de odio que surgieron en redes sociales tras el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Franco Colapinto protagonizó un accidente que dejó fuera de carrera a los dos autos de la escudería. El equipo francés también recordó los episodios de hostigamiento que había sufrido Pierre Gasly después del GP de Madrid, cuando recibió amenazas junto a su familia.
Por qué surgieron los mensajes en contra de Franco Colapinto
El incidente de Bakú ocurrió en la vuelta 36, luego de la reanudación de la carrera tras el Auto de Seguridad provocado por el choque de Alex Albon. Colapinto llegó pasado a la primera curva, bloqueó y terminó impactando contra su compañero, que marchaba séptimo. La maniobra también involucró a Lando Norris y provocó el abandono de los tres pilotos. El argentino asumió posteriormente la responsabilidad por el accidente y hasta pidió disculpas a todo el staff.
El antecedente inmediato había sido el Gran Premio de Madrid, donde el galo no dejó pasar al oriundo de Pilar mientras todavía debía ingresar a boxes: aquella situación generó una ola de críticas y amenazas en redes sociales contra el francés y su familia, que fueron repudiadas por Flavio Briatore. El asesor de Alpine había advertido incluso que, si el hostigamiento continuaba, el equipo podía limitar el contacto con los medios argentinos.
Qué dijo Alpine tras los feroces posteos en las redes
“Como equipo, sentimos que es necesario volver a expresarnos sobre el odio y los ataques que circulan en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo están dirigidos a uno de nuestros propios pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios, y a nuestros rivales en las pistas”, señaló Alpine. Y agregó: “Los errores ocurren cuando se corre al límite y, sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso”.
La escudería también buscó dejar en claro que su mensaje no estaba dirigido contra un grupo particular de seguidores. “Condenar el abuso en las redes sociales no apunta a ninguna base de fanáticos en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico; se trata de algo universal que debe señalarse y reconocerse entre todos los fanáticos del deporte”, sostuvo la franquicia en el comunicado publicado este domingo.
En ese sentido, el equipo francés remarcó que las agresiones en redes sociales se transformaron en una problemática recurrente dentro de la Fórmula 1 y manifestó su intención de trabajar junto con la categoría, la FIA y las demás escuderías para intentar erradicarlas. El comunicado llegó además en medio de las repercusiones por las declaraciones de Norris, quien cuestionó duramente a Colapinto después del accidente de Azerbaiyán.
“Sabemos que, como orgullosos participantes e interesados en este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución”, sostuvo Alpine. Y cerró: “Seguiremos trabajando de cerca con el promotor y titular de los derechos del campeonato, y con el organismo rector, para discutir formas de combatir el abuso en internet y fomentar la rivalidad deportiva sana que caracteriza a la Fórmula 1 y que la hace tan especial”.
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