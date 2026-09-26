Norris pidió que suspendan a Colapinto en la Fórmula 1 y Verstappen lo defendió

El británico reclamó una sanción ejemplar tras el choque en Bakú, mientras el neerlandés consideró excesivo dejar al argentino sin correr.

El accidente protagonizado por Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán siguió generando repercusiones después de la carrera. Lando Norris , uno de los pilotos perjudicados por la maniobra del argentino, reclamó una sanción mucho más severa y puso en duda que algunos corredores merezcan competir en la Fórmula 1 . Poco después, Max Verstappen salió a bajar el tono y consideró excesiva la posibilidad de una suspensión.

Todo ocurrió en el relanzamiento posterior al ingreso del auto de seguridad por el accidente de Alex Albon . Colapinto marchaba décimo y buscó avanzar en la primera curva, pero bloqueó los neumáticos, se pasó en la frenada e impactó contra su compañero Pierre Gasly . La secuencia también involucró a Norris y terminó con los tres pilotos fuera de competencia.

El argentino asumió inmediatamente la responsabilidad. Por radio reconoció el error y pidió disculpas al equipo: “No, amigo, estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”. Minutos después profundizó su autocrítica: “Sí. Lo siento. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”.

Sin embargo, para Norris las disculpas no alcanzaron. El piloto de McLaren reclamó directamente que la FIA aplique un castigo mayor: “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”.

RAJADÓN BRUTAL DE LANDO NORRIS TRAS EL INCIDENTE CON COLAPINTO



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El británico insistió con la necesidad de endurecer las sanciones. “Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas”, sostuvo después del abandono.

Su crítica fue todavía más dura al analizar la maniobra. “En la Fórmula 1, creo que se espera que los pilotos se anticipen a las situaciones. El agarre va a ser bajo; la temperatura de los neumáticos es baja; ni siquiera estaban tan fríos. En la Fórmula 1, queremos competir contra los mejores pilotos del mundo, y cuando pasan cosas como esta, es porque [ellos] no deberían estar ahí”.

Verstappen consideró excesivo el pedido de Norris

Norris también hizo foco en las consecuencias materiales del accidente. “Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a la gente, porque esa no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1”, afirmó. El británico cerró su postura con otra frase contundente: “Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente”.

Por el incidente, Colapinto recibió una penalización de diez segundos, aunque la discusión posterior rápidamente se trasladó al pedido de Norris para que directamente se pierda una competencia.

Frente a esas declaraciones apareció Verstappen. El piloto de Red Bull consideró desmedida la propuesta: “No es agradable para ninguno de los involucrados, pero una suspensión de una carrera me parece demasiado”.

"ESAS COSAS PASAN, NO ES AGRADABLE PARA NINGUNO DE LOS INVOLUCRADOS. CREO QUE UNA SANCIÓN DE CARRERA ES DEMASIADO"



✍️ Max Verstappen fue consultado sobre la maniobra de Franco Colapinto que derivó en un choque contra Pierre Gasly y Lando Norris



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El neerlandés también valoró que Colapinto reconociera rápidamente su responsabilidad. “Mientras el piloto que lo provocó sea consciente de lo que hizo y pida disculpas, ya está. Es un poco desafortunado que haya involucrado a tantos autos, pero son cosas que pasan”.

Así, el fuerte accidente de Bakú, que terminó una carrera en la que Colapinto se había mantenido dentro del top 10, derivó en un contrapunto entre dos figuras de la categoría: Norris reclamó un castigo ejemplar y Verstappen pidió no llevar la sanción más allá.