Sorpresa total: la hija de Maru Botana habló de los rumores de romance con Franco Colapinto

Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de los rumores por su vida sentimental luego de que varios usuarios detectaran que comenzó a darle like a publicaciones de Sofía Solá, hija de Maru Botana . La actividad del piloto argentino en Instagram rápidamente despertó especulaciones sobre un posible romance, especialmente después de una publicación de la joven que incluyó una enigmática fotografía. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos confirmó públicamente que exista una relación entre ellos.

Ante la enorme repercusión que tuvieron las interacciones, la diseñadora decidió referirse al tema y lo hizo con mucho humor. Primero compartió una fotografía en sus redes sociales y escribió: “Sin entender nada pero feliz de que me shipean con Franco Colapinto” . Poco después, publicó un video en TikTok desde el interior de su auto y volvió a bromear con las versiones que comenzaron a circular entre sus seguidores y que la vincularon sentimentalmente con el corredor de Fórmula 1.

“Hola chicos, yo estoy en mi era top… ¡llegué arriba! Llegué porque la gente piensa que Franco Colapinto gusta de mí. Eso es demasiado bueno, o sea…”, expresó Sofía frente a la cámara. Con esa reacción, la hija de la reconocida cocinera dejó en claro que se tomó con gracia el revuelo generado por los me gustas y evitó confirmar cualquier tipo de acercamiento amoroso. Después de hacer referencia al supuesto romance, cambió de tema y contó que estaba por participar de una producción de fotos.

[REDES] "Soy muy genia": en medio de los rumores de romance con Colapinto, Sofía Solá, hija de "Maru" Botana, afirmó que llegó "arriba", porque "la gente" piensa que el piloto de Fórmula 1 "gusta" de ella. https://t.co/ndURVAPd3u pic.twitter.com/Fg59Nl21sw

La repercusión también alcanzó a la famosa chef, quien fue consultada por un cronista de Puro Show sobre la posibilidad de que su hija y el automovilista tengan algún tipo de vínculo. La conductora reconoció que conoce personalmente al joven y a su familia, pero aclaró que su pequeña nunca le habló de un posible acercamiento. “Nunca me comentó nada Sofi, no tenía ni idea. Lo quiero mucho a Franco, a su familia, lo fui a ver de hecho a Barcelona”, explicó durante la entrevista.

Maru Botana reconoció que conoce a Franco Colapinto

La relación entre la familia Botana y Colapinto, además, tiene un antecedente particular. La pastelera contó que conoce al piloto porque es fanático de algunas de sus preparaciones. “Lo conozco porque es muy fan de algunas tortas mías”, relató entre risas. Incluso reveló que tiene un vínculo cercano con los familiares del corredor y que los conoce desde hace tiempo. “Fan total”, había dicho al referirse a él, antes de dejar en claro que no tendría inconvenientes si la relación con su hija fuera algo más que una interacción en redes.

“Lo conozco a Colapinto porque es muy fan de una torta mía”



Maru Botana habló sobre el rumor que empezó a circular en redes sobre su hija Sofía y Franco Colapinto, y aseguró que no esta al tanto de nada pic.twitter.com/XNCc64Z4Ok — Resumido (@Resumidoinfo) September 24, 2026

De hecho, cuando le preguntaron si imaginaba al piloto como posible yerno, la futura jurada de Masterchef Celebrity sorprendió con una respuesta favorable. “Me parece que es divino. No lo conozco tanto a Franco pero sí a su familia y es un amor. Aprobado”, afirmó. La declaración rápidamente alimentó todavía más las especulaciones, aunque sus palabras no significan que exista una relación confirmada entre los jóvenes. Por ahora, el vínculo público se limita a las interacciones registradas en Instagram.

El rumor apareció además poco después de que el piloto terminara su relación con Maia Reficco, vínculo que había sido confirmado públicamente durante 2026 y que llegó a su fin meses más tarde. Desde entonces, distintas interacciones del representante de Alpine en redes sociales fueron observadas con especial atención por sus seguidores. En este caso, los “likes” a las publicaciones de Solá fueron suficientes para instalar una nueva versión sobre su vida privada, aunque no existen fotografías de ambos juntos.