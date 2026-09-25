Colapinto, sincero: la vuelta heroica en Q2 y el problema en el auto por el que decidió "ir al dentista"

El piloto de la escudería Alpine, que finalmente largará más adelante a pesar de haber clasificado en el puesto 10°, habló con sinceridad ante la prensa.

Luego de una gran presentación con su Alpine que está registrando grandes mejoras con el paso de los grandes premios, el piloto habló sin escrúpulos ante la prensa haciendo hincapié en dos temas puntuales: la gran vuelta en Q2 que lo metió en la última instancia de la qualy y el problema que tuvo el auto durante la prueba definitoria por la que aseguró que tiene que "ir al dentista".

Franco pasó sin sobresaltos la Q1 pero en la instancia siguiente tuvo que esperar hasta los últimos segundos para abrir una vuelta heroica. Aceleró fuerte y logró meter una vuelta rápida para meterse en el último lugar que clasificaba a Q3, desterrando a Ollie Bearman (Haas).

“Fue muy difícil sin la succión porque perdí en la recta cuatro o cinco décimas”, dijo sobre esa vuelta importante. A su vez, agregó: “La vuelta de Q2 fue muy buena, la parte del castillo la hice muy rápido. Traté de tomar más riesgos para intentar pasar y asegurar el paso a Q3. Fue suficiente”.

Las dificultades en Q3 y el problema en el auto que lo mandó al dentista

“La Q3 no fue buena. No es que no hice una buena vuelta, sino que no puse nada junto y el auto no se sentía bien de nuevo”, dijo con sinceridad.

Por otra parte, destacó que debe tomarle el pulso a cómo frena el monoplaza: “Este fin de semana no estoy pudiendo frenar fuerte y bien sin bloquear. Estoy levantando mucho en los frenajes y después me cuesta toda la curva por eso. Fue una complicación que no pudimos solucionar”.

En su relato contó que sufre importantes vibraciones en el auto y bromeó: “Tengo que ir al dentista”.

Sobre la estrategia para el sábado

“Hay que laburar e ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar”, anticipó sobre la estrategia y sumó sobre su largada en el puesto 9°: "Vamos a intentar ir para adelante. Hacer una estrategia un poquito distinta, intentar algo, va a ser bueno”.

Gran clasificación de Colapinto en el GP de Azerbaiyán: se metió en Q3 y larga entre los 10 mejores

Franco Colapinto mostró una importante progresión en el Gran Premio de Azerbaiyán teniendo un avance en la clasificación de las prácticas libres hasta llegar a la Qualy, prueba en la que se mostró sólido y terminó consiguiendo una buena posición para la carrera que tendrá lugar este sábado.

Con un rendimiento parejo en el complejo circuito de Bakú, Colapinto se metió en el puesto 10° -finalmente larga P9- para la final del sábado, programada para las 8. Sin embargo no le alcanzó en la lucha interna con Pierre Gasly que terminó por encima de él en el puesto 7°, una superioridad que quedó demostrada durante las distintas pruebas.

En la Q1 no hubo sobresaltos para Franco y logró avanzar a Q2, instancia en la que si le costó. Cuando parecía que se quedaba afuera y no lograba entrar en la clasificación para la Q3, abrió una vuelta a falta de poco más de 10 segundos y sin remolque, luego de ayudar a su compañero, se metió en el puesto 10° para batallar con los mejores monoplazas de la categoría. La sorpresa de esta prueba fue el rendimiento de Carlos Sainz con Williams metiéndose en la última instancia de clasificación, algo que no había logrado en el año.

En Q3 le costó un poco más. Mientras intentaba abrir una vuelta rápida para escalar en las posiciones más altas, sufrió un pequeño despiste que terminó afectando en su rendimiento y por lo que terminó teniendo su vuelta rápida cuando el cronómetro estaba en cero. Con el tiempo obtenido en carrera, el piloto consiguió el décimo lugar de la grilla.

Franco había iniciado el GP con un puesto 18° en la primera práctica, mejoró para la segunda con una fuerte puesto 11°, y ya este sábado, en la FP3, logró meterse en la última plaza del top ten, es decir en el puesto 10°. En la qualy, repitió este último resultado.

WELL DONE FRANCO pic.twitter.com/Om7aZEX2x6 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 25, 2026

Más allá de lo hecho por los pilotos de la escudería francesa, la grilla fue liderada por George Russell, y seguido por Charles Leclrec y Óscar Piastri que completaron el podio, siendo los mejores posicionados para largar en la carrera final que tendrá lugar este sábado desde las 8 am

Cómo terminó la clasificación