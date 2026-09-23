Franco Colapinto vuelve a pista este jueves: horarios del GP de Azerbaiyán

El argentino iniciará la actividad en Bakú con dos ensayos, antes de la clasificación del viernes y una carrera atípica el sábado.

Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine este jueves 24 de septiembre , cuando comience la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán , correspondiente a la decimoquinta fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1 . El argentino tendrá por delante dos sesiones de entrenamientos en el Circuito Callejero de Bakú , en un fin de semana que presentará una particularidad: la carrera principal se disputará el sábado.

La primera práctica libre comenzará a las 5.30 de Argentina y se extenderá hasta las 6.30. Más tarde, Colapinto volverá a pista para la Práctica 2 , programada de 9 a 10 . Será el primer contacto del piloto de Pilar con uno de los trazados urbanos más exigentes del calendario y una nueva oportunidad para trabajar en la puesta a punto del monoplaza de Alpine .

La actividad continuará el viernes 25 con la tercera práctica, nuevamente desde las 5.30 , mientras que la clasificación comenzará a las 9 . El resultado de esa sesión determinará la grilla para la carrera del sábado 26 , que largará a las 8 de Argentina .

Bakú presenta un desafío particular por la combinación de sectores muy diferentes. El circuito tiene 6.003 kilómetros de extensión, 20 curvas y 51 vueltas previstas para la competencia. Su larga recta principal favorece el rebufo y las maniobras de sobrepaso, mientras que el paso por el casco antiguo de Icheri Sheher reduce considerablemente el margen de error.

La configuración obliga a los equipos a encontrar un equilibrio entre la carga aerodinámica necesaria para los sectores estrechos y una menor resistencia que permita ganar velocidad en la extensa recta. En un trazado callejero, además, cualquier equivocación puede terminar rápidamente contra los muros.

Briatore pidió calma por la relación entre Colapinto y Gasly

La previa también estuvo marcada por las declaraciones de Flavio Briatore después de las últimas tensiones entre Colapinto y Pierre Gasly. El jefe de Alpine dejó en claro, en diálogo con ESPN Argentina, que no quiere disputas internas entre sus pilotos.

“Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable”, señaló.

Briatore también apuntó contra los mensajes agresivos que aparecieron en redes sociales tras el último cruce entre ambos. “Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales”, expresó.

Gasly, por su parte, había denunciado amenazas dirigidas hacia él y su entorno después de la carrera en Madrid. “Soy un atleta de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así, pero la magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada, especialmente cuando van dirigidos a familiares, a mi novia...”, declaró a The Race.

Colapinto también pidió bajar la tensión y remarcó que mantiene una buena relación con su compañero. Ahora, ambos volverán a compartir pista desde este jueves en Bakú, con Alpine buscando dar otro paso adelante en una temporada en la que Briatore destacó especialmente la evolución del piloto argentino.