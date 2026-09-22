Fórmula 1: por qué el GP de Azerbaiyán tendrá días y horarios distintos

El Gran Premio que tendrá la participación de Franco Colapinto tendrá un cronograma particular para este fin de semana. Los motivos.

El principal cambio tiene que ver con la final del Gran Premio. Es que a diferencia de los ya realizados, este tendrá su definición el sábado por la mañana a las 8.

Esta modificación tiene que ver con que el 27 de septiembre se celebra en dicho país el Día el Recuerdo, en conmemoración de quienes batallaron en la Guerra por la Patria. Por este motivo, habrá actividades encabezadas por el gobierno, por lo que pidieron que reacomoden el cronograma.

Horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica 1: 5.30 - 6.30 horas.

Práctica 2: 9 - 10 horas.

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5.30 - 6.30 horas.

Clasificación: 9 - 10 horas.

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8 horas.

Cómo es el circuito

¿Se corre en Argentina? La Fórmula 1 anunció el calendario para 2027 con cambios y nuevos circuitos

La Fórmula 1 ya camina por los últimos Gran Premio de la temporada y empieza a dar nuevas noticias sobre el calendario preparado para la temporada 2027, en la que estará presente Franco Colapinto luego de ser confirmado por Alpine. Este martes por la mañana dieron certezas de cuáles serán los circuitos que serán parte del campeonato.

Lo cierto es que la atención está puesta en Argentina, ante el deseo imperioso que hay para que desembarque en la máxima categoría como en los viejos tiempos. Luego de declaraciones importantes de figuras del automovilismo dedicadas a este tipo de eventos deportivos, ¿Argentina fue confirmada para la próxima temporada?

El calendario anunciado por la F1

La máxima categoría confirmó que la temporada 2027 tendrá 24 grandes premios en 22 país, con el regreso especial de Portugal (última vez en 2021) y Turquía y un cambio importante en las Sprint, las cuales tendrán mayor protagonismo: dejarán de ser seis y pasará a haber 10 (Bahréin, Australia, Japón, Mónaco, Abu Dhabi, Canadá, Gran Bretaña, Italia, San Pablo y Qatar).

Esta incorporación de Sprint se debe en partes debido a que con este formato suele registrarse un público total de un 12% superior a lo habitual.

Cuándo empieza y termina el campeonato

El inicio del calendario será el 14 de marzo en el circuito de Bahréin, trazado que será utilizado casi un mes antes para realizar pruebas de pretemporada.

Por otro lado, el final del certamen de pilotos y constructores tiene fecha para el 5 de diciembre en Abu Dhabi.

Argentina, afuera del calendario

Tal como se preveía, Argentina no tiene lugar en el calendario para el próximo año debido a que aún se están haciendo las modificaciones y obras necesarias en el autódromo Juan y Oscar Gálvez para poder recibir la máxima categoría nuevamente.

El calendario completo

Gran Premio de Bahréin — 14 de marzo *

Gran Premio de Arabia Saudita — 21 de marzo

Gran Premio de Australia — 11 de abril *

Gran Premio de Japón — 18 de abril *

Gran Premio de China — 25 de abril

Gran Premio de Miami — 9 de mayo

Gran Premio de Canadá — 23 de mayo *

Gran Premio de Mónaco — 6 de junio *

Gran Premio de Portugal — 20 de junio

Gran Premio de Gran Bretaña — 4 de julio *

Gran Premio de Austria — 11 de julio

Gran Premio de Bélgica — 18 de julio

Gran Premio de Hungría — 1 de agosto

Gran Premio de Italia — 5 de septiembre *

Gran Premio de España, en Madrid — 12 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán — 26 de septiembre

Gran Premio de Turquía — 3 de octubre

Gran Premio de Singapur — 10 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos — 24 de octubre

Gran Premio de Ciudad de México — 31 de octubre

Gran Premio de San Pablo — 7 de noviembre *

Gran Premio de Las Vegas — 20 de noviembre

Gran Premio de Qatar — 28 de noviembre *

Gran Premio de Abu Dhabi — 5 de diciembre *

*Tendrán Sprint