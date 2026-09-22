La vuelta del piloto que se había lesionado a la Fórmula 1

Regresa a la acción con el Gran Premio de Azerbaiyán que se correrá en los próximos días.

El regreso de Isack Hadjar ya tiene fecha: el francés volverá a ocupar uno de los Red Bull en el Gran Premio de Azerbaiyán, después de dejar atrás la lesión en la muñeca izquierda que lo obligó a ausentarse durante tres competencias de la temporada 2026 de Fórmula 1 .

La escudería de Milton Keynes confirmó este martes que el piloto estará nuevamente al mando del monoplaza número 6 en el circuito callejero de Bakú. Hadjar se había fracturado la muñeca durante una práctica de boxeo en el receso de verano y quedó afuera de los Grandes Premios de Países Bajos, Italia y España .

Durante su recuperación, el encargado de reemplazarlo fue Liam Lawson . El neozelandés debió asumir la responsabilidad con poco margen de preparación y consiguió sumar 14 puntos para Red Bull: terminó séptimo en Zandvoort y sexto en Madrid.

El reemplazo también generó movimientos dentro de Racing Bulls. Lawson dejó momentáneamente su asiento en la escudería hermana para acompañar a Max Verstappen, mientras Yuki Tsunoda ocupó su lugar. Con el regreso de Hadjar, Lawson volverá a Racing Bulls y Tsunoda dejará de cumplir esa función provisoria.

Hadjar había comenzado de gran manera su primera temporada como piloto de Red Bull y compañero de Verstappen. Antes del receso estival acumulaba 71 puntos en las primeras 11 fechas y había construido una racha de siete carreras consecutivas dentro del top 6.

Uno de los momentos más destacados llegó en Mónaco, donde consiguió subir al podio. Aquel tercer puesto había quedado bajo discusión por una disputa reglamentaria con Alpine, pero posteriormente fue restituido por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA.

Con la dupla titular

Ahora, con el francés nuevamente disponible, Red Bull recuperará su dupla titular para afrontar las nueve fechas que restan del campeonato. El objetivo será sostener la pelea en la parte alta de la clasificación y aprovechar el rendimiento que Hadjar había mostrado antes de la lesión.

Además del regreso del francés, el fin de semana tendrá especial atención para los argentinos por la presencia de Franco Colapinto. El piloto de Alpine afrontará una nueva fecha en el campeonato y tendrá una agenda comprimida en Bakú.

La actividad de Fórmula 1 comenzará el jueves 24 de septiembre con la primera práctica a las 5:30 de Argentina y la segunda a las 9. El viernes 25 se disputará la tercera sesión de entrenamientos a las 5:30, mientras que la clasificación comenzará a las 9.

La carrera principal será el sábado 26 de septiembre desde las 8 de la mañana, en una de las particularidades del calendario de este Gran Premio. La competencia se desarrollará sobre el Baku City Circuit, un trazado urbano de 6,003 kilómetros y 51 vueltas.

Con Hadjar de regreso y Lawson nuevamente en Racing Bulls, Red Bull llegará a Bakú con su formación habitual. Para el francés será también una oportunidad de retomar el protagonismo que había conseguido durante la primera parte del campeonato y demostrar que la lesión ya quedó definitivamente atrás, en una temporada marcada por cambios.