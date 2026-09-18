¿Se acerca el regreso de la Fórmula 1?: Cuándo estará listo el Autódromo Juan y Oscar Gálvez

Según informó el gobierno porteño, las obras de renovación integral superan el 60 por ciento de avance.

Avanzan las obras para el regreso de la Fórmula 1 al país.

Las obras de renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez superan el 60 por ciento de avance , con vistas a finalizar de forma progresiva entre diciembre y febrero, según informó la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires . El objetivo final es poder albergar a las máximas categorías del automovilismo, como lo es la Fórmula 1 .

El proyecto representa la inversión más importante en la historia del predio porteño y busca adecuar su infraestructura a los estándares internacionales de seguridad, accesibilidad y operatividad .

En la pista, la configuración final ya está definida y destaca la nueva horquilla proyectada para la Fórmula 1, construida en el área del antiguo kartódromo y una vieja tribuna.

Asimismo, avanza un túnel a la altura de la curva 1 para conectar la avenida Roca con el Paddock, lo que reorganizará el tránsito interno, mientras progresan la edificación de los nuevos boxes y garajes.

En cuanto a los accesos, se reacondicionarán los existentes y se incorporarán dos nuevos: uno sobre la avenida 27 de Febrero (sector talud) y otro en la avenida Roca al 5900.

Estos accesos contarán con muros de ladrillo macizo, revestimientos, portones, estructuras metálicas identificadas por número y pórticos para señalización y publicidad.

Además, se reemplazará casi todo el cerco perimetral por un sistema de hormigón rígido de tres metros de altura que conservará el alambrado únicamente en el límite con el parque Ribera Sur.

La transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez continúa avanzando y comienza a mostrar con mayor claridad la nueva configuración que tendrá el histórico escenario porteño.



Las obras ya superan el 60% de ejecución y distintos sectores del complejo tienen previsto quedar… pic.twitter.com/iPo7Jjccjr — Diego Durruty (@diegodurruty) September 18, 2026

Para el público, se construirán cinco tribunas de hormigón premoldeado de 95, 55, 90, 50 y 50 metros de largo y las gradas actuales serán evaluadas estructuralmente, pintadas y puestas en valor mediante la reparación o sustitución de butacas.

Debido a la reubicación de la calle de servicio, el ingreso a estas tribunas pasará del frente a los laterales, incorporando rampas, escaleras, descansos y barandas.

El secretario Fabián "Chino" Turnes destacó que Buenos Aires será la única ciudad del país con un circuito apto para F1: “Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño y esta Ciudad es la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para una carrera de Fórmula 1".

Y agregó: "Trabajamos para que vuelva y en abril vamos a recibir al MotoGP en el año en que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte". El trazado se prepara para recibir al MotoGP en abril de 2027, año en que la Capital Federal será Capital Mundial del Deporte.

El calendario anunciado por la Fórmula 1 para 2027

La máxima categoría confirmó que la temporada 2027 tendrá 24 grandes premios en 22 país, con el regreso especial de Portugal (última vez en 2021) y Turquía y un cambio importante en las Sprint, las cuales tendrán mayor protagonismo: dejarán de ser seis y pasará a haber 10 (Bahréin, Australia, Japón, Mónaco, Abu Dhabi, Canadá, Gran Bretaña, Italia, San Pablo y Qatar).

Esta incorporación de Sprint se debe en partes debido a que con este formato suele registrarse un público total de un 12% superior a lo habitual.

El inicio del calendario será el 14 de marzo en el circuito de Bahréin, trazado que será utilizado casi un mes antes para realizar pruebas de pretemporada. Por otro lado, el final del certamen de pilotos y constructores tiene fecha para el 5 de diciembre en Abu Dhabi.

El calendario completo

Gran Premio de Bahréin — 14 de marzo *

Gran Premio de Arabia Saudita — 21 de marzo

Gran Premio de Australia — 11 de abril *

Gran Premio de Japón — 18 de abril *

Gran Premio de China — 25 de abril

Gran Premio de Miami — 9 de mayo

Gran Premio de Canadá — 23 de mayo *

Gran Premio de Mónaco — 6 de junio *

Gran Premio de Portugal — 20 de junio

Gran Premio de Gran Bretaña — 4 de julio *

Gran Premio de Austria — 11 de julio

Gran Premio de Bélgica — 18 de julio

Gran Premio de Hungría — 1 de agosto

Gran Premio de Italia — 5 de septiembre *

Gran Premio de España, en Madrid — 12 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán — 26 de septiembre

Gran Premio de Turquía — 3 de octubre

Gran Premio de Singapur — 10 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos — 24 de octubre

Gran Premio de Ciudad de México — 31 de octubre

Gran Premio de San Pablo — 7 de noviembre *

Gran Premio de Las Vegas — 20 de noviembre

Gran Premio de Qatar — 28 de noviembre *

Gran Premio de Abu Dhabi — 5 de diciembre *

*Tendrán Sprint