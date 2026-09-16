Max Verstappen vs 100 famosos: cómo le fue al piloto de Fórmula 1 en la carrera de karting que se volvió viral.

Lo que no logró en ninguna de las competencias oficiales de este año, si lo hizo en una carrera de karting contra otros 100 rivales: Max Verstappen consiguió su primera victoria del 2026.

Acostumbrado a ser el primero en llegar a la meta en las carreras de Fórmula 1 , el tetracampeón mundial de automovilismo no pudo llevarse el trofeo más grande de ninguna de las 14 fechas que se llevan disputadas de la actual temporada de la Máxima, con una nueva normativa técnica que no le cayó bien a Red Bull.

Tampoco pudo festejar en su paso por el Nordschleife. Aunque en el Infierno Verde se le atragantó el festejo de marzo en una fecha del NLS porque su equipo fue excluido, tras el gran festejo, por haber utilizado más juegos de neumáticos de los permitidos. Tampoco pudo ser en las 24 Horas de Nürburgring. Finalmente, bien entrado septiembre, llegó ese triunfo esperado y fue en un evento único.

Vertappen fue el gran protagonista en una carrera de karting que se planteó de la siguiente forma: 100 pilotos (todas ellas celebridades ajenas a la actividad del deporte motor) contra Max en la pista armada en Silverstone. Y fue literalmente así. Se reunió una centena de participantes para la competencia en la que participaron influencers, streamers, generadores de contenido, periodistas (como Nate Saunders de ESPN de Gran Bretaña) y hasta un entrenador de tiro de NBA.

Cómo fue la curiosa carrera que ganó Verstappen

Un día antes de la gran carrera, el grupo de 100 famosos tuvo un curso dictado por Arvid Lindblad, piloto de Fórmula 1 que también pertenece al grupo Red Bull, la marca que organizó el evento. Después se realizó una clasificación entre la centena para ubicarlos en la grilla de partida en la que solo un piloto tenía asegurado el lugar: Max Verstappen, en el 101.

El sistema era claro: 30 vueltas o 70 minutos y cada competidor que fuera superado por Verstappen quedaba eliminado y debía ir a boxes una vez finalizado el giro. En la primera vuelta hubo ¡64 eliminados! La locura se paró con una bandera amarilla que frenó un poco todo, porque Max ya estaba 37º, en apenas un giro. Tremendo, más allá, claro, del escaso nivel al que se enfrentaba. En la sexta vuelta ya estaba entre los diez. Finalmente, en el 14º giro, cuando habían pasado 30 de los 70 minutos, el neerlandés superó a Martens, quien había logrado la pole, quedó en la punta y todo se terminó.

¡¡ESPECTACULAR LARGADA DE MAX VERSTAPPEN, CONTRA 100 RIVALES!!



#MaxVs100 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/K6wm5q9p4K — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2026

“No sabía bien qué esperar. Fue muy divertido y caótico. Tuve mucho cuidado en la primera vuelta, pero fue divertido hacerlo”, dijo Max después de lograr su primer triunfo del año, sin dudas, inesperado allá por enero para el tetracampeón de F1.

Tras este pequeño desafío mediático, el piloto neerlandés vuelve a concentrarse en la temporada de Fórmula 1, dónde marcha sexto en la tabla de pilotos con 142 puntos, aún sin victorias en el campeonato, y a 147 unidades del líder, el italiano Andrea Kimi Antonelli.