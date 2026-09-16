El polémico gesto de Vinicius y Mbappé del que habla toda Europa.

Los futbolistas del Real Madrid , Vinicius Júnior , Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté , quedaron en el centro de una polémica antes del partido entre Elche y el Merengue. Los tres jugadores fueron señalados por no mostrar el mensaje de apoyo a Ceuta que llevaban las camisetas utilizadas por el resto de los jugadores durante la previa del encuentro disputado en el Martínez Valero.

Los planteles de ambos equipos salieron al campo con una remera blanca que llevaba la inscripción "Todos somos caballas", una iniciativa de solidaridad con los habitantes de Ceuta en medio de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad. Sin embargo, las figuras del conjunto dirigido por José Mourinho evitaron exhibir el lema de la misma manera que sus compañeros.

Vinicius y Mbappé llevaron la camiseta parcialmente enrollada, de modo que la frase no quedara visible, y se la quitaron poco después de salir al terreno de juego. Konaté, por su parte, también evitó mostrar el mensaje completo. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular y generaron repercusiones en medios españoles y redes sociales.

La situación llamó especialmente la atención porque el Real Madrid sí había aceptado participar de la iniciativa impulsada antes del encuentro. De hecho, el club respaldó la propuesta de mostrar solidaridad con Ceuta, aunque posteriormente defendió la libertad individual de sus futbolistas para decidir si querían exhibir o no el lema.

Vinicius y Mbappé, en el centro de la polémica

Ninguno de los tres futbolistas del Real Madrid explicó públicamente en ese momento los motivos de su decisión. Desde el entorno del Merengue, según la información publicada por medios españoles, se interpretó el episodio como una cuestión vinculada con la sensibilidad personal de cada jugador. La frase que desencadenó la controversia no nació en el fútbol. "Caballas" es el término con el que popularmente se conoce a los habitantes de Ceuta y el lema fue utilizado como parte de una campaña de respaldo a la ciudad autónoma española.

La iniciativa fue impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y comenzó a extenderse por distintos ámbitos en los últimos días con el objetivo de expresar solidaridad con Ceuta y sus habitantes, tras la crisis migratoria que atravesó la ciudad autónoma española, ubicada en el norte de África, en la frontera con Marruecos. Desde finales de julio, más de 70.000 personas ingresaron de forma irregular desde territorio marroquí, lo que derivó en una situación de emergencia y abrió un fuerte debate en España.

La campaña, sin embargo, no tuvo un respaldo uniforme. El Barcelona decidió no participar de la iniciativa durante su visita al Levante, mientras que la decisión de algunos jugadores del Real Madrid de no mostrar la inscripción abrió otro capítulo dentro del debate. La campaña también se había visto en otros partidos de LaLiga durante la sexta jornada. En el Levante- Barcelona, los futbolistas del conjunto local salieron al campo con la camiseta de apoyo a Ceuta, mientras que los jugadores del Barcelona no la utilizaron. El Barsa fue el único de los equipos involucrados que decidió no participar de la iniciativa.

Además, el mensaje apareció en el Villarreal- Betis, donde los jugadores de ambos equipos sí lucieron la prenda antes del encuentro. En ese partido también se generó repercusión por la presencia de Ez Abde, futbolista marroquí del Betis, quien posteriormente recibió críticas y amenazas en redes y explicó que su gesto buscaba respaldar a Ceuta desde una perspectiva social.