Atletas chilenas se burlaron de los alojamientos en los Odesur de Santa Fe

Una publicación realizada por integrantes de la delegación de Chile durante los Juegos Suramericanos Odesur Santa Fe 2026 provocó una fuerte reacción en redes sociales. Las deportistas compartieron un video en el que recorrieron las viviendas asignadas para los participantes y realizaron comentarios en tono de burla sobre las instalaciones .

El material fue difundido inicialmente a través de TikTok y posteriormente comenzó a replicarse en distintas plataformas. En las imágenes, las atletas mostraron diferentes sectores de las casas destinadas al alojamiento de las delegaciones y acompañaron el recorrido con comentarios humorísticos sobre las condiciones de los espacios.

Una de las expresiones que mayor repercusión tuvo fue “ahora somos pobres” . Además, de acuerdo con medios chilenos, durante el video las deportistas hicieron referencias a las denominadas “casas Chubi” , mientras que también utilizaron un audio perteneciente a la teleserie chilena Pituca sin lucas.

La publicación generó rápidamente respuestas de usuarios argentinos, quienes cuestionaron la manera en la que las integrantes de la delegación expusieron las instalaciones de la Villa Olímpica. Algunos comentarios incluso reclamaron que las protagonistas del video ofrecieran disculpas públicamente.

Entre las reacciones que aparecieron en redes sociales se pudieron leer frases como “En Chile hacen deportes?”, “La villa olímpica es más grande que Chile”, “Espero que haya sanciones”, “Viven en un pasillo y se vienen a reír de nosotros?” y “Al menos tenemos la casa entera y no el pasillo”.

Con el paso de las horas, las publicaciones originales fueron eliminadas de las cuentas que las habían difundido. Sin embargo, el contenido ya había sido descargado y compartido por otros usuarios, por lo que continuó circulando en diferentes redes y plataformas.

Hasta el momento, no se había conocido una disculpa oficial por parte de las atletas involucradas ni una comunicación pública vinculada con el episodio.

Deportistas chilenas burlándose de las casas que les dieron en los juegos suramericanos. pic.twitter.com/DnTlWr3tdu — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) September 15, 2026

La situación se produjo mientras la delegación chilena se encuentra en Argentina para participar de los Juegos Suramericanos, competencia que reúne a deportistas de distintos países de la región.

En el marco del certamen, la organización acondicionó una Villa Olímpica para recibir a los participantes y representantes de las diferentes delegaciones. El video, que aparentemente buscaba mostrar con humor una parte de la experiencia durante la estadía, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados en redes por las referencias realizadas sobre los alojamientos.