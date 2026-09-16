El clásico San Lorenzo-Boca, con terna confirmada: el árbitro había sido suspendido por anular mal un gol
El árbitro que impartirá justicia en el clásico viene de una fuerte polémica por que hizo estallar de furia a un reconocido técnico.
Boca, que viene de clasificar a semifinales de Sudamericana, y San Lorenzo protagonizarán el encuentro más importante de la fecha 10 del torneo Clausura, en un encuentro que tiene una importante carga histórica que quedará en evidencia en el duelo que se disputará en el estadio Pedro Bidegaín.
Este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reveló el nombre del árbitro que impartirá justicia en el encuentro. La polémica llegó al recordar que fue suspendido algunas fechas atrás por un error grave en un partido de Primera División.
Quién es el árbitro
Se conoció que Nazareno Arasa será el árbitro. El mismo había sido suspendido por la Dirección Nacional de Arbitraje, conducida por el exárbitro Federico Beligoy, por anular, de forma polémica, un gol de Vélez que le daba la victoria ante Deportivo Riestra en condición de visitante.
“El hincha merece que Arasa y Ceballos no dirijan más a Vélez ni en campo ni en VAR”, había declarado el entrenador del Fortín Guillermo Barros Schelotto en una conferencia de prensa furiosa.
En la fecha anterior, estuvo a cargo del encuentro que terminó con victoria de Talleres de Córdoba ante Unión de Santa Fe.
Quiénes lo acompañarán
En el VAR estarán Hernán Mastrangelo, que viene de tener una polémica al no llamar a Leandro Rey Hilfer para que revise una agresión de Banegas a Izquierdos en el duelo Riestra-Lanús.
La terna completa
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Diego Verlota
Los árbitros de cada encuentro
18.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia (Zona A) Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Federico Cano
- Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Guido Mascheroni
21.15 Racing – Sarmiento (Zona B)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Gastón Suárez
Sábado 19 de septiembre
14.30 Gimnasia – Banfield (Zona B)
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: José Carreras
- AVAR: Pablo Giménez
14.30 Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra (Zona A)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Pablo Núñez
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Delbarba
16.45 Unión – Independiente (Zona A)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Darío Sandoval
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
19.00 River – Huracán (Zona B)
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Diego Romero
21.15 Instituto – Talleres (Zona A)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Joaquin Gil
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Mariano Ascensi
Domingo 20 de septiembre
14.45 San Lorenzo – Boca (Zona A)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Diego Verlota
17.00 Rosario Central – Argentinos (Zona B)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Ariel Cruz
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Carlos Córdoba
17.00 Platense – Newell’s (Zona A)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Carla López
19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Luis Martínez
- VAR: Nahuel Viñas
- AVAR: Javier Uziga
21.30 Vélez – Tigre (Interzonal)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
- Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Joaquin Gil
Lunes 21 de septiembre
14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
- Cuarto árbitro: Kevin Bustos
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Mariana De Almeida
19.00 Barracas Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Matías Billone
21.15 Lanús – Estudiantes (Zona A)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Leandro Fedele
- VAR: Sebastián Bresba
- AVAR: Lucas Germanotta
Boca sigue en Sudamericana: cuándo y contra quién juega
Boca venció 2-1 en la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana a San Pablo y ya conoce el equipo al que enfrentará en semifinales del certamen continental: será el Vasco Da Gama, que eliminó a Independiente Santa Fe.
En un inicio, al sortearse el cuadro de los playoffs, se especulaba con un posible superclásico en esta instancia, pero la rápida eliminación de River no permitió que se de. Por eso, el Xeneize volverá a tener un mano a mano contra un equipo brasilero.
Aunque las fechas no están confirmadas, la semana del 13 de octubre será la ida de la semifinal en La Bombonera, mientras que la siguiente semana, la del 20 de octubre, se jugará la vuelta en Río de Janeiro.
Cómo llega el Vasco Da Gama al duelo con Boca
En sus duelos por Copa Sudamericana, el Vasco Da Gama tuvo que jugar, al igual que Boca, los 16avos de final, por haber quedado en segundo lugar en el grupo G.
En esa instancia venció en el global por 3-2 a Independiente Medellín, mientras que en los octavos de final le ganó por 4-1 a Olimpia, con quien había compartido grupo y lo había condenado al segundo puesto.
En los cuartos de final, tras el empate en Colombia 0-0, se hizo fuerte de local y venció 2-0 a Independiente Santa Fe, que había sido el verdugo de River en la instancia anterior.
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