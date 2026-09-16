El clásico San Lorenzo-Boca, con terna confirmada: el árbitro había sido suspendido por anular mal un gol

El árbitro que impartirá justicia en el clásico viene de una fuerte polémica por que hizo estallar de furia a un reconocido técnico.

Boca , que viene de clasificar a semifinales de Sudamericana , y San Lorenzo protagonizarán el encuentro más importante de la fecha 10 del torneo Clausura , en un encuentro que tiene una importante carga histórica que quedará en evidencia en el duelo que se disputará en el estadio Pedro Bidegaín .

Este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reveló el nombre del árbitro que impartirá justicia en el encuentro. La polémica llegó al recordar que fue suspendido algunas fechas atrás por un error grave en un partido de Primera División.

Se conoció que Nazareno Arasa será el árbitro. El mismo había sido suspendido por la Dirección Nacional de Arbitraje , conducida por el exárbitro Federico Beligoy , por anular, de forma polémica , un gol de Vélez que le daba la victoria ante Deportivo Riestra en condición de visitante.

“El hincha merece que Arasa y Ceballos no dirijan más a Vélez ni en campo ni en VAR”, había declarado el entrenador del Fortín Guillermo Barros Schelotto en una conferencia de prensa furiosa.

"Guillermo":

Por las declaraciones de Guillermo Barros Schelotto sobre Nazareno Arasa y Diego Ceballos tras el partido de Vélez contra Deportivo Riestra pic.twitter.com/RS7Z313fx0 https://t.co/ok1vCHx6v2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 29, 2026

En la fecha anterior, estuvo a cargo del encuentro que terminó con victoria de Talleres de Córdoba ante Unión de Santa Fe.

Quiénes lo acompañarán

En el VAR estarán Hernán Mastrangelo, que viene de tener una polémica al no llamar a Leandro Rey Hilfer para que revise una agresión de Banegas a Izquierdos en el duelo Riestra-Lanús.

La terna completa

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Verlota

Los árbitros de cada encuentro

18.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia (Zona A) Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Guido Mascheroni

21.15 Racing – Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 19 de septiembre

14.30 Gimnasia – Banfield (Zona B)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: José Carreras

AVAR: Pablo Giménez

14.30 Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra (Zona A)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Delbarba

16.45 Unión – Independiente (Zona A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

19.00 River – Huracán (Zona B)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Diego Romero

21.15 Instituto – Talleres (Zona A)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Mariano Ascensi

Domingo 20 de septiembre

14.45 San Lorenzo – Boca (Zona A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Verlota

17.00 Rosario Central – Argentinos (Zona B)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Carlos Córdoba

17.00 Platense – Newell’s (Zona A)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carla López

19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Luis Martínez

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Javier Uziga

21.30 Vélez – Tigre (Interzonal)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

VAR: Yamil Possi

AVAR: Joaquin Gil

Lunes 21 de septiembre

14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Mariana De Almeida

19.00 Barracas Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Matías Billone

21.15 Lanús – Estudiantes (Zona A)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Leandro Fedele

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Lucas Germanotta

Boca sigue en Sudamericana: cuándo y contra quién juega

Boca venció 2-1 en la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana a San Pablo y ya conoce el equipo al que enfrentará en semifinales del certamen continental: será el Vasco Da Gama, que eliminó a Independiente Santa Fe.

En un inicio, al sortearse el cuadro de los playoffs, se especulaba con un posible superclásico en esta instancia, pero la rápida eliminación de River no permitió que se de. Por eso, el Xeneize volverá a tener un mano a mano contra un equipo brasilero.

Aunque las fechas no están confirmadas, la semana del 13 de octubre será la ida de la semifinal en La Bombonera, mientras que la siguiente semana, la del 20 de octubre, se jugará la vuelta en Río de Janeiro.

Boca clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Cómo llega el Vasco Da Gama al duelo con Boca

En sus duelos por Copa Sudamericana, el Vasco Da Gama tuvo que jugar, al igual que Boca, los 16avos de final, por haber quedado en segundo lugar en el grupo G.

En esa instancia venció en el global por 3-2 a Independiente Medellín, mientras que en los octavos de final le ganó por 4-1 a Olimpia, con quien había compartido grupo y lo había condenado al segundo puesto.

En los cuartos de final, tras el empate en Colombia 0-0, se hizo fuerte de local y venció 2-0 a Independiente Santa Fe, que había sido el verdugo de River en la instancia anterior.