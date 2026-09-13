Una bomba: el golazo de San Lorenzo en el clásico ante Independiente en el debut de Insúa

El Ciclón perdía ante el Rojo en Avellaneda, pero Facundo Farías rescató un empate con un tanto de otro planeta.

San Lorenzo rescató un punto en Avellaneda tras empatar 1-1 con Independiente por la novena fecha del Torneo Clausura. El Rojo se había puesto en ventaja durante el primer tiempo gracias a Juan Arrayago, pero el Ciclón reaccionó en el complemento con un verdadero golazo de Facundo Farías . El mediocampista ofensivo recibió lejos del área, avanzó con decisión y sacó un derechazo espectacular que se clavó en el ángulo de Rodrigo Rey para sellar la igualdad.

El Diablo salió decidido a hacerse fuerte como local y rápidamente encontró la diferencia. A los siete minutos, el conjunto de Avellaneda aprovechó un tiro libre ejecutado con rapidez para sorprender a la defensa visitante. Santiago Montiel recibió por el sector derecho y envió un centro preciso hacia el corazón del área, donde apareció Juan Arrayago . El defensor ganó en las alturas y conectó un cabezazo certero que dejó sin respuestas a José Devecchi.

Después del 1-0, el dueño de casa mantuvo la iniciativa y volvió a generar peligro con una de sus principales armas: los centros al área. A los 32 minutos, Ezequiel “Chimy” Ávila se impuso ante un marcador que le sacaba varios centímetros y consiguió conectar de cabeza. El delantero no pudo darle la dirección deseada y la pelota terminó impactando contra el travesaño. El Cuervo sufría cada vez que Independiente aceleraba por las bandas.

Sobre el cierre de la primera etapa, el Rojo volvió a quedar muy cerca de ampliar la diferencia. Matías Abaldo recibió un centro atrás y sacó un remate desde la puerta del área chica, pero Danilo Arboleda se cruzó justo a tiempo y mandó la pelota al córner. En la ejecución, Santiago Montiel buscó sorprender directamente al arco con un tiro olímpico, aunque José Devecchi estuvo atento y evitó el segundo tanto del conjunto local.

San Lorenzo cambió la cara después del descanso y encontró rápidamente una respuesta que modificó por completo el desarrollo del clásico. Facundo Farías recibió la pelota en tres cuartos de cancha y tuvo espacio para avanzar con el arco de frente. El volante levantó la cabeza y sacó un potente derechazo desde afuera del área que viajó directamente hacia el ángulo superior derecho de Rodrigo Rey, que se estiró pero nada pudo hacer para evitar el 1-1.

¡¡POR ALGO LE DICEN LA JOYA!! ¡¡UNA LOCURA EL FIERRAZO DE FARÍAS DESDE AFUERA DEL ÁREA, PARA MARCAR EL 1-1 DE SAN LORENZO EN EL CLÁSICO ANTE INDEPENDIENTE!! Su primer gol en el Ciclón, una belleza...



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El gol significó además un momento importante para el futbolista, que había llegado recientemente al conjunto azulgrana y ya había mostrado buenas actuaciones en sus primeras presentaciones. El ex Estudiantes había sido una de las figuras en el triunfo 1-0 frente a Talleres y volvió a aparecer en un partido de máxima exigencia. Su remate de larga distancia no solo permitió la igualdad, sino que también le dio vida a un San Lorenzo que había tenido pocas situaciones durante el primer tiempo.

San Lorenzo sigue afuera de la zona de playoff

Con el empate, ambos equipos terminaron repartiendo puntos en Avellaneda. Independiente llegó a 14 unidades en la Zona A y continúa dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final; mientras que San Lorenzo, con 11, permanece fuera de los playoff. En la Tabla Anual, el Rojo suma 38 unidades y ocupa el último lugar de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que el Ciclón tiene 33. En la próxima fecha, Independiente visitará a Unión y San Lorenzo recibirá a Boca.