Lisandro Martínez apuntó contra los árbitros tras la derrota del United en el clásico: "Es muy difícil"

Los Diablos Rojos cayeron por la mínima ante el City por una polémica y Licha no se guardó nada.

Lisandro Martínez no ocultó su bronca después de la derrota del Manchester United ante el Manchester City. El defensor argentino cuestionó duramente la decisión que permitió convalidar el gol de Erling Haaland para el 1-0 en Old Trafford, en una jugada que generó polémica por la posición adelantada de Enzo Fernández. Horas después, el organismo que regula el arbitraje inglés reconoció que el VAR cometió un error de apreciación.

El encuentro parecía encaminado para los Diablos Rojos, que tenían un futbolista más desde los 23 minutos por la expulsión de Phil Foden. Además, Gianluigi Donnarumma había sido exigido por los locales y los palos habían evitado que el conjunto de Michael Carrick se pusiera en ventaja. Sin embargo, a los 60 minutos apareció el noruego para romper el cero y darle a los Citizen un triunfo clave en el clásico.

La jugada comenzó con un centro de Josko Gvardiol que se desvió en Patrick Dorgu y terminó cerca de Enzo Fernández , quien estaba adelantado e intentó intervenir en la acción. El argentino no llegó a tocar la pelota, mientras el goleador ex Borussia Dortmund apareció por detrás para empujarla al fondo de la red. Michael Oliver había sancionado fuera de juego, pero el VAR revisó la posición y determinó que el delantero noruego estaba habilitado.

El problema para el United fue la intervención de Enzo, ya que el zaguero ex Defensa se encontraba pendiente de la posición del ex River y quedó condicionado por su presencia. “Él estaba ahí. Yo fui hacia él porque estaba justo delante mío, por eso Haaland quedó libre por atrás”, explicó el central, que intentó controlar su enojo durante la entrevista. Sin embargo, terminó admitiendo que le resultaba muy difícil mantener la calma después de perder un clásico de esa manera.

Qué dijo Lisandro Martínez tras la caída del United

“Es muy difícil mantener la calma porque perdés. Perdés un clásico, perdés tres puntos en casa”, continuó el defensor. Y luego apuntó directamente contra el arbitraje de la Premier League: “Después, que cinco o seis personas cometan este tipo de errores en la Premier League es inaceptable porque es la mejor liga del mundo”.

Lisandro Martinez is FURIOUS



“Every season they explain for one hour the rules, they look so confident with that, and then after five, six people doing these kind of mistakes in the Premier League - it's unacceptable!”. “This is injustice”pic.twitter.com/Uh8Oxs1Ugg — Manchester United Die Hard Fans (@DieHardUtdFans) September 13, 2026

La polémica tomó todavía más fuerza después del partido, cuando Pro Ref reconoció que el VAR había cometido un “error de apreciación”. El organismo explicó que Gardelito no tocó el balón y que la posible infracción por fuera de juego era subjetiva, pero admitió que los árbitros no evaluaron correctamente el impacto que tuvo su posición sobre el surgido en Newell's. Por ese motivo, consideró que correspondía recomendarle a Oliver una revisión en el monitor.

Michael Carrick también cuestionó la decisión y fue contundente al analizar la participación del mediocampista argentino: “Cómo puedes decir que Enzo Fernández no interfiere literalmente con el juego. Está más allá de mí, es alucinante”. La derrota dejó al United con apenas cuatro puntos en cuatro fechas, mientras el City mantuvo su puntaje perfecto y quedó con 12 unidades, en la parte alta de la Premier League.