Gol polémico de Haaland y clásico de Manchester para el City de Enzo con uno menos

Por la cuarta fecha de la Premier League, la visita se quedó con una gran victoria con el tanto del noruego, convalidado por el VAR.

Manchester City venció 1-0 al Manchester United en Old Trafford por la cuarta fecha de la Premier League. Enzo Fernández fue titular, participó en la jugada del gol de Haaland y hasta estrelló un remate en el palo. Lisandro Martínez también estuvo desde el arranque en el local.

El City se quedó con una nueva edición del clásico de la ciudad y, en el duelo particular entre argentinos, Enzo festejó ante Lisandro . El equipo dirigido por Enzo Maresca tuvo personalidad para quedarse con una victoria muy trabajada.

El único gol del encuentro llegó a los 15 minutos del segundo tiempo. Erling Haaland apareció para definir una jugada que tuvo a Enzo como uno de sus protagonistas. El mediocampista argentino se lanzó para intentar conectar un centro de Gvardiol , aunque no llegó a tocar la pelota ni interfirió en la acción.

Detrás suyo apareció el delantero noruego, que marcó el tanto que posteriormente fue validado por el VAR.

¿Qué te parece? El semiautomático confirmó la posición de Haaland y convalidó el gol del Noruego para el 1-0 del City vs. United.



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El partido tuvo además una situación determinante en la primera mitad: Phil Foden fue expulsado a los 23 minutos por una reacción contra Bruno Fernandes, por lo que el City tuvo que jugar durante gran parte del encuentro con un futbolista menos. Pese a la inferioridad numérica, logró sostener la ventaja y llevarse tres puntos importantes.

Enzo Fernández tuvo una actuación destacada y fue uno de los jugadores que más trabajó para sostener al equipo después de la expulsión. En el complemento incluso tuvo la oportunidad de marcar el segundo: recibió cerca de la medialuna, sacó un remate que fue desviado por el arquero y terminó impactando contra el palo.

Del otro lado, Lisandro Martínez fue titular en el Manchester United, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo como local.

Así, el primer duelo argentino del clásico de Manchester de la temporada quedó para Enzo Fernández, que además fue protagonista en una victoria que mantiene al City en lo más alto de la Premier League.