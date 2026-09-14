Revelaron que hubo una reunión importante para que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina: "Se dio un gran paso"

En el marco del Gran Premio de España, disputado en el nuevo trazado de Madring, una figura del automovilismo en el país reveló un encuentro que habría sido clave. Qué dijo sobre "la mejor reunión".

Ese gran presente acompañado de la pasión de los fanáticos argentinos hace que Argentina vuelva a ser uno de los países considerados para agregar al calendario de la máxima categoría. En medio de un arduo trabajo en el autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) reconstruyéndolo para el Moto GP y la F1 , hay reuniones con la FIA para avanzar en un acuerdo.

En las últimas horas, Orly Terranova , histórico piloto de rally y actualmente CEO y presidente del Grupo Obras, Servicios y Desarrollos (OSD) que organiza y comercializa el GP de Argentina en la categoría de motos mencionada anteriormente, habló sobre un encuentro que mantuvo en el circuito de Madring .

"Saliendo del Madring con una sensación muy positiva. La mejor reunión que tuvimos con la gente de la Fórmula 1: hoy se dio un gran paso para que la F1 vuelva a Buenos Aires. Me voy feliz y más motivado que nunca para lo que viene”, escribió en su cuenta personal de Instagram, revelando el encuentro y el avance en las conversaciones.

Qué había dicho el Jefe de Gobierno de CABA sobre las adaptaciones para la F1

“El autódromo va a estar listo para la Fórmula 1. Con el túnel, la horquilla, la extensión de boxes y todos los requisitos técnicos. Trabajamos en una carpeta asfáltica para MotoGP y Fórmula 1“, había declarado el Jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri.

A su vez, agregó: “Los autódromos en el mundo tienen 200 eventos al año, no solo vinculados con el deporte motor: recitales, congresos y testeos de autos. Son lugares que generan mucho trabajo y posicionan a la ciudad. Esta obra nos permite recuperar categorías internacionales y también permitirá que las categorías nacionales corran con un estándar más alto“.

La bronca de Colapinto con Alpine y Gasly en el cierre del Gran Premio de España

Franco Colapinto protagonizó un fuerte reclamo por radio contra Alpine en las últimas vueltas del Gran Premio de España de Fórmula 1, disputado en el flamante circuito Madring. El argentino venía realizando una de sus mejores carreras del año y peleaba por el séptimo puesto, pero quedó atrapado detrás de su compañero Pierre Gasly. El francés todavía debía realizar una parada en boxes y la escudería demoró demasiado en ordenar el intercambio de posiciones, una situación que hizo explotar al piloto de Pilar.

Cómo fue el reclamo de Franco Colapinto a Alpine

El episodio se produjo en la vuelta 56, cuando restaban apenas dos giros para la bandera a cuadros. El ex Williams tenía por delante a Liam Lawson, de Red Bull, mientras que Oscar Piastri, con el McLaren, lo presionaba desde atrás. El corredor galo debía ingresar a boxes y la escudería ya sabía que el bonaerense necesitaba aprovechar esa situación para acercarse a su rival. Sin embargo, la orden para que el francés cediera su posición no llegó de inmediato y el tiempo perdido comenzó a jugar en contra de Franco.

“Chicos, no perdamos tiempo”, fue el primer mensaje de Colapinto a su ingeniero Stuart Barlow. La respuesta fue inmediata: “Sí, estamos en eso, amigo”. Pero los segundos pasaron y la situación no se resolvió. El argentino volvió a insistir por la radio: “Cambio, cambio, ¿hola? Vamos, cambio”. Mientras esperaba detrás de Gasly, Lawson consiguió ampliar la diferencia y Piastri se mantuvo cada vez más cerca, por lo que la decisión de Alpine podía terminar costándole posiciones importantes en el cierre.

La tensión aumentó todavía más cuando solamente quedaba una vuelta. Colapinto, consciente de que se le escapaba una oportunidad concreta de avanzar, expresó su frustración sin ocultarla. “Honestamente... oh, Dios mío”, lanzó por la radio antes de volver a reclamar: “¡Chicos, cambio!”. La demora terminó con otro exabrupto del argentino, que cerró la comunicación con un contundente “¡La puta madre!”, seguido de un “si pierdo...” que quedó inconcluso.

Finalmente, Gasly ingresó a boxes en la última vuelta y Franco quedó liberado para intentar ir en busca de Lawson. Sin embargo, la maniobra llegó demasiado tarde. El tiempo que había perdido detrás de su compañero resultó determinante para que el piloto de Red Bull pudiera sostener la posición, mientras Piastri quedó en condiciones de presionar al Alpine en el tramo final. La escudería francesa terminó, así, con una situación que pudo haber sido todavía más favorable para su piloto argentino.

"Hoy no cometí errores, estoy contento"

Pese al inconveniente, el pilarense consiguió cruzar la bandera a cuadros en el séptimo lugar y sumó seis puntos para Alpine. Gasly, en cambio, terminó duodécimo y quedó fuera de la zona de unidades. El argentino había largado noveno después de una clasificación destacada, en la que volvió a superar a su compañero, y completó una carrera sólida en el estreno del Gran Premio de España en Madrid. La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, escoltado por Max Verstappen y Lando Norris.

Después de la carrera, el pichón de crack relativizó el episodio -ni siquiera lo mencionó ante la prensa- y se mostró satisfecho con su rendimiento. “Hoy no cometí errores, estoy contento”, afirmó al analizar su actuación. El piloto de Pilar consideró que se trató de uno de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1, luego de haber alcanzado la Q3 el sábado y haber conseguido el noveno puesto de partida.

El próximo desafío para ambos corredores será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el circuito callejero de Bakú el sábado 26 de septiembre. La cita será la 15° fecha del campeonato y llegará después de un fin de semana especialmente positivo para la gran revelación de la Fórmula 1, que consiguió destacarse tanto en clasificación como en carrera.