Franco Colapinto clasificó entre los primeros diez y sueña con los puntos en Madrid
El piloto argentino de Alpine volvió a sacar provecho a las mejoras del monoplaza y quiere sumar por segunda carrera consecutiva.
Franco Colapinto completó una muy buena clasificación y largará noveno en la carrera de este domingo del GP de Madrid. El piloto argentino de Alpine volvió a meterse en la Q3 después de avanzar con solidez en las dos primeras tandas y cerró una actuación positiva en el Circuito de Madring, donde ya había mostrado buenas señales en la última práctica libre.
El pilarense fue de menor a mayor: terminó noveno en la Q1 con 1:33.963, luego mejoró en la Q2 con una vuelta de 1:33.038 que le permitió quedar octavo y meterse entre los diez mejores. En la definición, marcó 1:33.389 y finalizó noveno, en una clasificación que tuvo la pole position de Lando Norris, con McLaren, apenas por delante de Kimi Antonelli.
NOTICIA EN DESARROLLO...
Te puede interesar...
Leé más
Colapinto en el GP de España: horarios, el circuito nuevo que le abre una oportunidad y cómo viene el campeonato
El contundente análisis de Franco Colapinto con el que palpitó el Gran Premio de España
Lo mejor y lo peor de Colapinto en Monza, donde se confirmó el salto de Alpine
Noticias relacionadas