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La Mañana Franco Colapinto

Franco Colapinto clasificó entre los primeros diez y sueña con los puntos en Madrid

El piloto argentino de Alpine volvió a sacar provecho a las mejoras del monoplaza y quiere sumar por segunda carrera consecutiva.

Franco Colapinto se volvió a meter en Q3.

Franco Colapinto se volvió a meter en Q3.

Franco Colapinto completó una muy buena clasificación y largará noveno en la carrera de este domingo del GP de Madrid. El piloto argentino de Alpine volvió a meterse en la Q3 después de avanzar con solidez en las dos primeras tandas y cerró una actuación positiva en el Circuito de Madring, donde ya había mostrado buenas señales en la última práctica libre.

El pilarense fue de menor a mayor: terminó noveno en la Q1 con 1:33.963, luego mejoró en la Q2 con una vuelta de 1:33.038 que le permitió quedar octavo y meterse entre los diez mejores. En la definición, marcó 1:33.389 y finalizó noveno, en una clasificación que tuvo la pole position de Lando Norris, con McLaren, apenas por delante de Kimi Antonelli.

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