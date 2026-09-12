Franco Colapinto clasificó entre los primeros diez y sueña con los puntos en Madrid

Franco Colapinto completó una muy buena clasificación y largará noveno en la carrera de este domingo del GP de Madrid . El piloto argentino de Alpine volvió a meterse en la Q3 después de avanzar con solidez en las dos primeras tandas y cerró una actuación positiva en el Circuito de Madring , donde ya había mostrado buenas señales en la última práctica libre.

El pilarense fue de menor a mayor: terminó noveno en la Q1 con 1:33.963, luego mejoró en la Q2 con una vuelta de 1:33.038 que le permitió quedar octavo y meterse entre los diez mejores. En la definición, marcó 1:33.389 y finalizó noveno, en una clasificación que tuvo la pole position de Lando Norris, con McLaren, apenas por delante de Kimi Antonelli.