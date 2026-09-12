Operado de urgencia y quedó en terapia intensiva: así fue la grave lesión de Mammana en Newell's-Vélez

El defensor de El Fortín chocó con su arquero y terminó con fracturas en sus costillas y un pulmón perforado.

El defensor de Vélez Sarsfield , Emmanuel Mammana, fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia en Rosario luego de sufrir múltiples fracturas costales y un neumotórax durante el empate 1-1 frente a Newell’s Old Boys. El futbolista permanece estable e internado en cuidados intensivos, mientras los médicos controlan su evolución y evalúan los próximos pasos.

La lesión se produjo a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Newell’s tenía un tiro libre a su favor. Facundo Guch ejecutó el centro hacia el área y Tomás Marchiori salió a despejar la pelota con los puños, cerca del punto penal. En ese movimiento, el arquero impactó de manera involuntaria con su rodilla en la espalda de Mammana.

El defensor quedó tendido sobre el césped, con evidentes signos de dolor. La jugada continuó durante algunos segundos hasta que el árbitro Nicolás Ramírez detuvo el encuentro, luego de que el cuerpo médico advirtiera la gravedad de la situación. Mammana fue atendido dentro del campo y posteriormente retirado en camilla para ser trasladado en ambulancia al Sanatorio de la Mujer, en Rosario.

"Terrible"



Porque Emmanuel Mammana sufrió la rotura de 7 costillas y una de ellas le perforó el pulmón en este choque: debió ser operado de urgencia y está internado. pic.twitter.com/ndGyPl4j5Z — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 12, 2026

El parte médico de Vélez sobre Mammana

Horas después del partido, Vélez informó oficialmente el diagnóstico. Según el parte médico, Mammana sufrió un traumatismo de hemitórax derecho que provocó la fractura de múltiples costillas y un neumotórax.

El futbolista fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, donde los médicos le colocaron un tubo de avenamiento pleural. Se trata de un procedimiento destinado a drenar el aire o líquido acumulado en el espacio que rodea al pulmón para favorecer su recuperación.

“Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución”, informó la institución de Liniers.

El club agregó que se espera una evolución clínica satisfactoria y que, dependiendo de la respuesta del futbolista y del diagnóstico, podría ser necesaria una nueva resolución quirúrgica para tratar las fracturas costales.

Deberá permanecer internado en Rosario

De acuerdo con la información difundida después del encuentro, Mammana deberá permanecer internado en Rosario al menos durante 48 horas. La prioridad médica es controlar la evolución del neumotórax y evitar un traslado inmediato a Buenos Aires hasta que las condiciones permitan movilizarlo sin riesgos.

El presidente de Vélez, Fernando Berlanga, explicó que el impacto produjo fisuras y desplazamientos en las costillas, lo que derivó en una acumulación de aire entre la parrilla costal y el pulmón.

PARTE MÉDICO



Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax.



Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural.



Emmanuel está estable, en… pic.twitter.com/3Jq7XfXilY — Vélez Sarsfield (@Velez) September 12, 2026

“Estuve con él previo a la operación y luego. Estaba sedado y fue llevado a terapia intensiva por precaución. Pero está estable”, señaló Berlanga.

El dirigente también explicó que la posibilidad de trasladar al defensor a Buenos Aires será determinada por los médicos. En una primera instancia, la recomendación fue que continuara bajo observación en Rosario.

La preocupación de Marchiori tras el golpe

Luego de la atención de Mammana, el partido continuó. Newell’s tuvo una ocasión clara mediante un cabezazo de Matías Cóccaro, pero Lucas Robertone despejó sobre la línea y evitó el gol. Poco después, Marchiori volvió a ser protagonista al atajarle un penal a Santiago Solari.

Vélez había abierto el marcador en el primer tiempo mediante Ronaldo Martínez y logró sostener la ventaja durante buena parte del complemento. Sin embargo, Alan Soñora marcó de tiro libre en el tramo final y estableció el 1-1 definitivo.

Una vez finalizado el partido, Marchiori se refirió al golpe que sufrió su compañero y expresó su preocupación por su estado de salud: “Ojalá no sea nada, porque esto es la salud de una persona y ojalá que sea algo leve".

“Es un gran jugador y un gran compañero, así que ojalá pronto se reincorpore con nosotros”, agregó Marchiori, quien en ese momento todavía no conocía el alcance definitivo de las lesiones.

La situación de Mammana en Vélez

Mammana, de 30 años, llegó a Vélez a comienzos de 2024 luego de quedar libre de River Plate. Durante su primera temporada en el club integró el plantel que consiguió la Liga Profesional y la Supercopa Internacional.

Posteriormente, la dirigencia de Vélez extendió su vínculo contractual hasta diciembre de 2028. Ahora, el defensor deberá atravesar un período de recuperación luego de una lesión que obligó a su traslado inmediato a un centro médico y a una intervención quirúrgica en Rosario.

Para el equipo de Liniers, el empate ante Newell’s no solo significó dejar escapar una victoria en el tramo final, sino también perder a uno de sus marcadores centrales en una etapa decisiva de la temporada, en la que pelea por ubicarse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores.