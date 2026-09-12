River se mide ante Atlético Tucumán para acercarse a los playoff: hora, TV y formaciones

El Millonario, que acumula dos victorias consecutivas de la mano de Leonardo Ponzio, intentará seguir de racha.

River atraviesa un momento de recuperación y este sábado tendrá una nueva prueba cuando visite a Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido interinamente por Leonardo Ponzio viene de conseguir dos triunfos consecutivos y alcanzó los 10 puntos en la Zona B, por lo que una nueva victoria le permitiría meterse en puestos de clasificación a los playoffs. El encuentro comenzará a las 17.30 en el Monumental José Fierro, con transmisión de TNT Sports.

El Millonario llega renovado después de un comienzo de campeonato que terminó con la salida de Eduardo Coudet y el posterior interinato del León. El histórico mediocampista consiguió victorias ante Banfield e Independiente Rivadavia y logró cambiar el ánimo del plantel. Ahora buscará prolongar la racha positiva en Tucumán, donde el elenco de Núñez no consigue ganar desde hace siete años. La última victoria fue en 2019, por 1-0, con un gol de Cristian Ferreira.

El flamante DT encontró además una base que le permitió repetir el equipo durante sus primeras presentaciones y todo indica que volverá a apostar por los mismos once . De confirmarse, será la tercera vez consecutiva que River salga a la cancha con la misma formación, algo que no ocurría desde 2023, durante el ciclo de Martín Demichelis. La principal ausencia continuará siendo Aníbal Moreno, quien todavía no está disponible por una discopatía lumbar que lo mantiene alejado de las canchas.

Ante esa baja, Fausto Vera se convirtió en una pieza importante para el entrenador interino y continuará como volante central. En la ofensiva, Ponzio mantendrá a una línea que reúne a Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, detrás de Sebastián Driussi. La intención es darle continuidad a un equipo que mostró una mejoría considerable en los últimos dos partidos y que ahora buscará confirmar ese crecimiento fuera del Monumental.

Atlético Tucumán, el mata gigantes de gran momento

Del otro lado estará un Decano que también llega con confianza después de haber derrotado 2-1 a Racing en Avellaneda. Julio César Falcioni tiene a todo el plantel a disposición y también planea repetir la formación, algo que el conjunto tucumano no había podido hacer durante las primeras fechas por expulsiones y lesiones. El elenco tucumano buscará, además, conseguir su primera victoria como local en el Clausura, después de tres empates y una derrota en su estadio.

Convocados



Estos son los jugadores elegidos por Julio César Falcioni para recibir a River Plate por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. pic.twitter.com/v6iDJK1v32 — Atlético Tucumán (@ATOficial) September 11, 2026

El partido contará con ambas parcialidades y las plateas destinadas a los hinchas de River ya se agotaron. El escenario será el Monumental José Fierro, donde el local intentará aprovechar su fortaleza para frenar el buen momento del visitante.

Las formaciones de River y Atlético Tucumán

Probable formación de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Fausto Vera y Tobías Andrada; Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada; y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Probable formación de Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.