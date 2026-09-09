¿Matías Viña ganó el "Gran Container" en River?: los memes estallaron en las redes sociales

El defensor uruguayo quedó como único apartado de Cantilo tras la salida de Bustos y recibió una catarata de cargadas.

La novela de Cantilo en River está por llegar a su fin.

Matías Viña quedó como el último integrante del famoso “container” de River en Cantilo y las redes no dejaron pasar la situación. Tras la salida de Fabricio Bustos , el uruguayo quedó como el único futbolista apartado del plantel profesional que todavía no encontró nuevo destino.

El caso, que durante el mercado de pases fue comparado con un reality, volvió a explotar en redes bajo el nombre de “Gran Cantilo 2026” . Con Viña como último sobreviviente, los memes aparecieron rápidamente y transformaron la novela del predio en una catarata de cargadas.

La imagen de Viña solo en Cantilo terminó funcionando como el cierre perfecto de una historia que las redes siguieron casi como si fuera una eliminación semanal. Cada salida del grupo de apartados alimentó la comparación con Gran Hermano , hasta que el defensor quedó como el último nombre en pie. Entre ironías, placas falsas, chistes sobre nominaciones y referencias al “container”, los hinchas convirtieron una situación incómoda del mercado de pases en uno de los temas más comentados del mundo River .

¡CAMPEÓN DE LA COPA CANTILO!



MATÍAS VIÑA, ÚLTIMO SOBREVIVIENTE.



FELICITACIONES, URUGUAYO! pic.twitter.com/Cc4wUlGQkN — Fran (@frabigol) September 9, 2026

Viña viendo que ganó Gran Container: pic.twitter.com/uUrwDXnSN2 — Esnáider (@SchneiderARG) September 9, 2026

Viña cuando se enteró que es campeón de gran conteiner 2026 https://t.co/t4aTCkIFcy pic.twitter.com/a3fTSLICzh — (@93juanfer) September 9, 2026

Matias Viña GANADOR de GRAN CONTAINER apaga las luces del Predio de Cantilo pic.twitter.com/eBNVtOEznG — Andrés (@andresiquiroz) September 9, 2026

viña quedándose solo en cantilo pic.twitter.com/si57n5F99x https://t.co/aBpgUUFhF4 — cirocavs you're under arrest for being too hot (@ciro_cavs18) September 9, 2026

Viña contándole a sus compañeros del cantilo como fue su día. pic.twitter.com/OkzeK60fCF https://t.co/7y95iYlJ9e — AgusTiNN^ (@AgusTiNN_1901) September 9, 2026

Matías Viña viendo que está a una confirmación oficial de ser el flamante ganador del Gran Hermano de Cantilo: pic.twitter.com/ov0V1jjkoL https://t.co/mYxR6jCcKg — Agus (@agussocampo18) September 9, 2026

“Quiero agradecerle a mi novia, familia, amigos y principalmente a la gente que me bancó durante más de 60 días apartado. Esto es todo de ustedes viñistas. Y permitime mandarle un saludo especial a Laura Ubfal, que nunca confió”



Matías Viña después de ganar Gran Cantilo https://t.co/VogzTdX8dc pic.twitter.com/Mw0bnZ87o2 — Fede (@fedepiri_) September 9, 2026

Viña viendo que ya no va a tener que compartir la birra en Cantilo: pic.twitter.com/V2Vl5wKKLa — FRASES SAPARDO (@Frases_Sapardo) September 9, 2026

Señores... Y así llega a su fin el "GRAN CONTAINER".



Tenemos al gran ganador: Matías Viña. Es el único que quedó de todos los héroes de Cantilo. Respeto. https://t.co/Y5TJ6LPfWg pic.twitter.com/Gji4D2OvJk — Gαη (@GerCarp35) September 9, 2026

El ex River que habló de su experiencia en Cantilo

El exdelantero de River Álex Woiski, actualmente jugador de Deportivo Táchira de Venezuela, comentó cómo le tocó vivir en el mes y medio en el que se entrenó diferenciado al plantel de Primera, en el predio de Cantilo, y la calificó como una “situación complicada”.

El jugador de 20 años comentó que los 13 jugadores que habían sido alejados del plantel estuvieron “apoyándose mentalmente” con constancia, para superar un contexto adverso.

Tras su salida del club “Millonario”, el atacante llegó a Táchira para encarar el segundo semestre del fútbol venezolano y ya sumó minutos en dos ocasiones, con diversos ingresos desde el banco de suplentes.

Al igual que la amplia mayoría de jugadores de River que estuvieron entrenando en Cantilo y salieron a los medios luego de marcharse del club, Woiski fue crítico con el club por haberlos separado del plantel de Primera de forma tan abrupta.

“Fue una decisión llamativa e incorrecta”, aseguró el mediapunta, que también comentó que al principio el club “no los ayudaba mucho” a resolver la situación y se encontraron “encerrados en un 4x4”, ya que usaban unos containers como vestuario antes y después de cada práctica, en la que contaban con un preparador físico organizando los ejercicios.

A pesar de estar disconforme con la situación que atravesó, el futbolista recordó que de igual forma entrenaban “al máximo” y estaban dándose “apoyo mental” entre todos, pero “es algo que ya pasó”.

Además, Woiski cuestionó haberse enterado de su separación del plantel a través de una carta, pero valoró que “al final el club se dio cuenta y ayudó a que se puedan concretar las salidas de los futbolistas”, algo por lo que está “agradecido”.

Luego de afirmar que se lleva “todas las enseñanzas de Gallardo y Biscay”, DT y ayudante de campo durante la mayor parte de su paso por el club de la banda roja, el jugador convocado al último Mundial Sub 20 con la Selección argentina le dejó la puerta abierta a volver al fútbol argentino ya que le “encanta cómo se vive” y es un mercado que le “interesa”.