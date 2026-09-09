Un jugador de "la banda del container" de River rompió el silencio: "Una decisión llamativa e incorrecta"

La 'banda del container' fue una de las decisiones de la comisión directiva de River que más ruido generó en el fútbol argentino durante los últimos meses, por la decisión de apartar casi 15 figuras y no conseguir los resultados deseados durante el período de Eduardo Coudet, que ya llegó a su fin . Para los jugadores, un baldazo de agua frío debido a que afrontaban sus entrenamientos apartados en el predio de Avenida Cantilo, lejos del equipo elegido para competir.

En las últimas horas, un futbolista que fue parte de esa lista en los últimos meses rompió el silencio y contó cómo fue su experiencia que vivió en el club.

“Cuando estuve entrenando con la Primera , me sentía al nivel y tenía esperanzas de poder sumar minutos. Por un tema de suerte no se me dio y bajé a reserva, en donde por ahí no tenía la confianza del entrenador y eso dificultó todo”. Quien empezó a revelar su experiencia con el millonario fue le joven Alex Woiski , actualmente a préstamo al Deportivo Táchira .

En diálogo con DSports, el joven continuó relatando cómo se enteró de la decisión del club: “Nos enteramos por la carta esa de que teníamos que ir a Cantilo, y fue una experiencia extraña. Un club como River, para mí el más grande de América, tomó una decisión llamativa e incorrecta. Al final, el club se dio cuenta y ayudó a que se puedan concretar las salidas de los futbolistas y estoy agradecido al club por eso”.

Sus ganas de volver al club

“Me sentía y me siento hincha de River más allá de todas las circunstancias. No haberme podido mostrarme ante el hincha de River es algo triste, pero es una puerta que hoy se cerró y que en un futuro se puede abrir. Me encanta como se vive el fútbol en Argentina y me gustaría volver a vivirlo en algún futuro, si es en River mejor. La puerta está abierta porque es un mercado que me interesa“, dijo.

Luego, agregó: “La intención siempre fue sumar minutos en Primera División, venía de dos o tres meses sin jugar en Mallorca por un tema contractual, pero no se pudo dar. Tuve lesiones en el tobillo y en el isquiotibial y eso me dificultó todo. Cuando llegué, me sorprendieron Nacho Fernández y el Pity Martínez. Son dos jugadores que tenía una técnica impresionante“.

Para cerrar, soltó: “Estar en River fue una gran experiencia, aprendí mucho de jugadores muy experimentados y de gran talla. Por un tema de lesiones, no pude tener minutos en Primera y jugué en reserva. Había un grupo muy cercano con referentes que son un ejemplo. Me llevo todas las enseñanzas del Muñeco (Gallardo) y de (Matías) Biscay. Me tocó ir a Cantilo y estuvimos un mes y medio entrenando al máximo”.

El uno por uno de los marginados

Germán Pezzella jugó 50 partidos desde su llegada en agosto de 2024, 8 de ellos en 2026, tras una larga rehabilitación por una lesión en la rodilla. El campeón del mundo en Qatar 2022 convirtió un gol y no sumó asistencias desde su regreso a River.

jugó 50 partidos desde su llegada en agosto de 2024, 8 de ellos en 2026, tras una larga rehabilitación por una lesión en la rodilla. El campeón del mundo en Qatar 2022 convirtió un gol y no sumó asistencias desde su regreso a River. Fabricio Bustos jugó 53 partidos desde su llegada en agosto de 2024, 10 de ellos en 2026. No convirtió goles y sumó dos asistencias.

jugó 53 partidos desde su llegada en agosto de 2024, 10 de ellos en 2026. No convirtió goles y sumó dos asistencias. Matías Viña participó en 14 encuentros desde su incorporación en enero de este año. No aportó goles ni asistencias: fue arquero durante los últimos minutos ante Carabobo.

participó en 14 encuentros desde su incorporación en enero de este año. No aportó goles ni asistencias: fue arquero durante los últimos minutos ante Carabobo. Matías Galarza Fonda jugó 14 partidos en River durante el segundo semestre de 2025, sin goles ni asistencias. Curiosamente, no realizó ninguna pretemporada en River: este año jugó a préstamo en la MLS.

jugó 14 partidos en River durante el segundo semestre de 2025, sin goles ni asistencias. Curiosamente, no realizó ninguna pretemporada en River: este año jugó a préstamo en la MLS. Kevin Castaño sumó 45 participaciones desde su llegada en marzo de 2025, ocho de ellas este año. Sin goles convertidos, sumó dos asistencias.

sumó 45 participaciones desde su llegada en marzo de 2025, ocho de ellas este año. Sin goles convertidos, sumó dos asistencias. Giuliano Galoppo jugó 48 partidos desde su llegada en enero de 2025, 14 de ellos este año. Convirtió ocho goles y sumó una asistencia.