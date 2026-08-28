El mensaje de la hija de Leo Ponzio por su interinato como DT de River: "¿Será por poco? No lo sabemos"

Paula, una de las descendientes del histórico capitán, dejó dudas con respecto a la potencial continuidad del estratega hasta fin de año.

River atraviesa días convulsionados después de la salida del Chacho Coudet , pero en medio de la crisis apareció una figura conocida por todos en Núñez: Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino y este domingo tendrá su primer desafío al frente del plantel profesional, cuando el Millonario visite a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura.

En la previa de ese encuentro, Paula, una de las hijas del histórico capitán, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales . La joven recordó que fue su padre quien le transmitió desde chica el amor por la camiseta y destacó la importancia de verlo ahora ocupando un lugar que, hasta hace poco, parecía impensado para el máximo ganador de títulos en la historia del club.

“Qué orgullosa me pone saber que alguien que me enseñó a amar esos colores en las buenas y malas va a dirigir su primer partido. ¿Será por poco tiempo? No lo sabemos...” , escribió la joven en Instagram. La frase reflejó también la incertidumbre que rodea al interinato, ya que la dirigencia todavía analiza distintas alternativas para definir al próximo entrenador. De hecho, está en la palestra de opciones la posibilidad de que el ex 5 se quede hasta fin de año .

"¿SERÁ POR POCO TIEMPO? NO LO SABEMOS... PERO SÍ SÉ EL AMOR QUE LE TENÉS A ESTE CLUB Y ESO NO SE COMPARA CON NADA PA. VAMOS QUE HUEVOS TE SOBRAN" Leo Ponzio recibió un emocionante mensaje de su hija, Paula, alentándolo luego de confirmarse que será el DT interino de River… pic.twitter.com/1A66EPI6gH

“Pero sí sé el amor que le tenés a este club y eso no se compara con nada, pa. Vamos que huevos te sobran. Te amo Leonardo”, completó en la publicación dedicada al ex mediocampista. El mensaje rápidamente tomó repercusión entre los hinchas, que conocen el fuerte vínculo del santafesino con la institución y el peso de su figura dentro del vestuario.

La decisión de recurrir al ídolo se produjo después de la salida de Coudet, confirmada el jueves por el presidente Stefano Di Carlo. El entrenador dejó su cargo de común acuerdo con la dirigencia tras la eliminación de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, en un contexto deportivo que había quedado marcado por los malos resultados y la creciente presión.

El nuevo cuerpo técnico tendrá a Marcelo Escudero como ayudante de campo, mientras que Christian Manfredi también integrará el equipo de trabajo. Los preparadores físicos serán Cristian Segura y Nicolás Paolorossi. El propio club destacó oficialmente que su nuevo conductor fue capitán y uno de los grandes referentes de los últimos años, además de conquistar 17 títulos durante sus dos ciclos y doce temporadas como futbolista.

El debut será este domingo 30 de agosto, desde las 15, frente a Banfield en el estadio Florencio Solá. Será una prueba especialmente exigente porque River necesita recuperar terreno en el Clausura y en la tabla anual, donde actualmente se encuentra fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Por qué Ponzio podría seguir como DT de River hasta fin de año

La posibilidad de que el interinato se prolongue todavía está abierta. Desde la dirigencia ya comenzaron a evaluar candidatos para ocupar el cargo de manera permanente, aunque los resultados que consiga el equipo en las próximas fechas podrían modificar los planes. Por eso, el partido ante el Taladro será importante tanto para el futuro inmediato como para la evaluación del nuevo ciclo.

En cuanto al plantel, la primera práctica bajo las órdenes del histórico mediocampista dejó una noticia positiva. Los futbolistas que participaron del encuentro ante el cuadro colombiano terminaron en buenas condiciones y no aparecieron nuevos inconvenientes físicos. Además, Lautaro Rivero evolucionó favorablemente de una contractura en el isquiotibial izquierdo y podría volver a estar disponible ante el equipo del Sur.