"Tuve tres reuniones con un club grande" ¿Mostaza Merlo vuelve al fútbol?

Reinaldo “Mostaza” Merlo reveló en las últimas horas que mantiene charlas avanzadas para volver al fútbol, esta vez como responsable de las Inferiores de un club grande: “Tuve tres reuniones con un dirigente de un club grande para dirigir todas las formativas”.

Mostaza, quien fue técnico de River y leyenda como jugador del Millonario, además de haber sacado campeón a Racing luego de 35 años y haber dirigido a Estudiantes , entre otros; en diálogo con DSports Radio, reveló: “Tuve tres reuniones, me falta la última y ya está”. Pese al avance de las negociaciones, Merlo evitó confirmar de qué club se trata: “Todavía no puedo decirlo por si no se concreta, espero que se dé”, contó, dejando en suspenso el nombre de la institución hasta que la reunión pendiente sea positiva.

De concretarse, este sería el regreso de Merlo a la dirección técnica desde mayo de 2022, cuando dejó Defensores Unidos de Zárate, de la Primera B Metropolitana, tras una racha de tres derrotas consecutivas y cuatro partidos sin ganar. En aquel ciclo, que había arrancado en diciembre de 2021, dirigió 14 partidos con cinco triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

Su última experiencia al frente de un equipo de Primera División había sido en Colón de Santa Fe. Mostaza había asumido en noviembre de 2014 para los últimos cuatro partidos del Nacional B, campaña que terminó en ascenso, pero en la máxima categoría duró solo una fecha: tras la derrota por 2 a 0 ante San Lorenzo en el debut del Torneo 2015, la dirigencia decidió su salida. En su trayectoria como entrenador salió campeón del Apertura 2001 con Racing y el campeonato de Primera División 1990 con River.

El mensaje de la hija de Leo Ponzio por su interinato como DT de River

River atraviesa días convulsionados después de la salida del Chacho Coudet, pero en medio de la crisis apareció una figura conocida por todos en Núñez: Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino y este domingo tendrá su primer desafío al frente del plantel profesional, cuando el Millonario visite a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura.

En la previa de ese encuentro, Paula, una de las hijas del histórico capitán, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. La joven recordó que fue su padre quien le transmitió desde chica el amor por la camiseta y destacó la importancia de verlo ahora ocupando un lugar que, hasta hace poco, parecía impensado para el máximo ganador de títulos en la historia del club.

"¿SERÁ POR POCO TIEMPO? NO LO SABEMOS... PERO SÍ SÉ EL AMOR QUE LE TENÉS A ESTE CLUB Y ESO NO SE COMPARA CON NADA PA. VAMOS QUE HUEVOS TE SOBRAN"



Leo Ponzio recibió un emocionante mensaje de su hija, Paula, alentándolo luego de confirmarse que será el DT interino de River… pic.twitter.com/1A66EPI6gH — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2026

“Qué orgullosa me pone saber que alguien que me enseñó a amar esos colores en las buenas y malas va a dirigir su primer partido. ¿Será por poco tiempo? No lo sabemos...”, escribió la joven en Instagram. La frase reflejó también la incertidumbre que rodea al interinato, ya que la dirigencia todavía analiza distintas alternativas para definir al próximo entrenador. De hecho, está en la palestra de opciones la posibilidad de que el ex 5 se quede hasta fin de año.

“Pero sí sé el amor que le tenés a este club y eso no se compara con nada, pa. Vamos que huevos te sobran. Te amo Leonardo”, completó en la publicación dedicada al ex mediocampista. El mensaje rápidamente tomó repercusión entre los hinchas, que conocen el fuerte vínculo del santafesino con la institución y el peso de su figura dentro del vestuario.