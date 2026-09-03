Dos jugadores de la "banda del container" de River siguen colgados y sin resolver su futuro

En medio de un importante éxodo de jugadores, hay dos futbolistas de renombre que siguen entrenando en Cantilo y sin un futuro claro.

River logró encontrarle salida a la gran parte de los jugadores que fueron apartados por el club durante el ciclo de Eduardo Coudet como DT, siendo hasta ahora el paraguayo Matías Galarza Fonda quien armó las valijas para irse a un destino que llamó la atención. Sin embargo, hay dos jugadores que todavía no tuvieron una resolución favorable y siguen esperando por su futuro en el predio de Cantilo .

Se fueron Maxi Salas (a Independiente Rivadavia de Mendoza), Germán Pezzella (Peñarol de Uruguay), entre otros jugadores que lograron conseguir nuevo destino para su carrera deportiva, pero, para otros, el panorama es complicado.

De los 13 futbolistas que fueron apartados, tanto Matías Viña como Fabricio Bustos , dos laterales con los que supo contar el millonario, aún no encontraron nuevos horizontes tras la salida de Eduardo Coudet. Incluso no han sido reincorporados al plantel debido a pesar de que el entrenador tuvo que utilizar a Lucas Martínez Quarta en esa posición.

Por su parte, Viña aún es propiedad del Flamengo y es ese club el que debe encontrarle una nueva institución. Lo cierto es que ambos saben que estar colgado sin minutos, es la peor opción de todas.

El caso de Bustos es diferente: tiene contrato con el elenco del barrio porteño Núñez hasta diciembre del 2027. Si bien sonó en Independiente y Rosario Central, sigue apartado en el espacio donde entrenaba la multitudinaria banda del conteiner.

El camino de la banda del conteiner

Matías Viña : Flamengo no cortó su cesión y le busca nuevo destino.

: Flamengo no cortó su cesión y le busca nuevo destino. Fabricio Bustos : Sigue en River y tiene contrato hasta diciembre de 2027.

: Sigue en River y tiene contrato hasta diciembre de 2027. Germán Pezzella : Rescindió y firmó contrato con Peñarol

: Rescindió y firmó contrato con Peñarol Giuliano Galoppo : Cedido a Atlanta United

: Cedido a Atlanta United Matías Galarza Fonda : Préstamo a Inter Miami

: Préstamo a Inter Miami Kendry Páez : Chelsea interrumpió la cesión y volvió a Inglaterra.

: Chelsea interrumpió la cesión y volvió a Inglaterra. Paulo Díaz : Emigró a Atlanta United.

: Emigró a Atlanta United. Maximiliano Meza : Rescindió y firmó con Independiente

: Rescindió y firmó con Independiente Alexander Woiski : Acordó el final del vínculo y se fue a Deportivo Táchira.

: Acordó el final del vínculo y se fue a Deportivo Táchira. Maximiliano Salas : Cedido a Independiente Rivadavia

: Cedido a Independiente Rivadavia Ian Subiabre : Préstamo a Tigre

: Préstamo a Tigre Santiago Lencina : Cedido a Burgos de España

: Cedido a Burgos de España Kevin Castaño: Préstamo al Atlético Mineiro, con obligación de compra de cinco millones de dólares por el 50% del pase.

Sigue el mercado de pases en River: un jugador confirmó su salida y se encamina otro fichaje

El mediocampista Matías Galarza Fonda se marcha de River luego de haber recibido más de un sondeo en los últimos meses y será incorporado por el Inter Miami estadounidense.

El futbolista pasará a ser compañero del astro Lionel Messi a préstamo por un año, con una opción de compra por objetivos acordada en tres millones de euros por el 50% de la ficha.

Así, el jugador que no era tenido en cuenta y tuvo idas y vueltas entre los entrenamientos en el predio de Cantilo y regresos a su país natal, dejará al “Millonario” en condición de cedido por segunda vez en apenas un año desde su llegada a la institución del barrio porteño de Núñez.

Con una relación rota con la dirigencia de River, que ni siquiera su destacada participación en la Selección paraguaya de Gustavo Alfaro logró enmendar, Matías Galarza Fonda se entrenaba diferenciado del resto del plantel y ya pudo acordar su salida del club de la banda roja.

Matías Galarza Fonda realizó una publicación en redes sociales pidiendo disculpas por su error en la eliminación de River.

En un período en el que recibió más de un sondeo inconcluso, hasta con el interés de algunos equipos europeos durante un tiempo, fue el Inter Miami quien envió una oferta satisfactoria y se quedará con el pase del futbolista en calidad de préstamo, durante un año.

La transacción incluye una opción de compra, que se convertirá en obligación en caso de que el paraguayo cumpla un objetivo: jugar el 66% de los partidos del conjunto de camiseta rosa durante la totalidad de su cesión.

Además, la misma fue fijada en un monto de tres millones de dólares por el 50% del pase y será la segunda salida del paraguayo de la institución riverplatense en poco más de un año, ya que en marzo había sido prestado al Atlanta United, del mismo país.

Surgido de las inferiores de Olimpia, club al que estuvo cerca de regresar mientras entrenaba en su país, la trayectoria del futbolista de 24 años se desenvolvió principalmente lejos de su territorio: tuvo pasos por Vasco da Gama y Coritiba de Brasil hasta llegar a Talleres de Córdoba, donde mostró su mejor versión entre 2023 y 2025.

Su breve y discutida participación en River lo tuvo en el plantel profesional durante solo ocho meses, en los que disputó 14 partidos y fue ubicado en distintos lugares del mediocampo, pero nunca pudo cumplir con la exigencia de los simpatizantes locales.