Juanfer Quintero fue filoso contra Eduardo Coudet por su ciclo en River: "El tiempo me dio la razón"

El colombiano, que ya no tiene vínculo con el club al igual que Coudet, apuntó contra el entrenador por su paso por el millonario. Qué dijo.

Tanto Juanfer Quintero como Eduardo Coudet son parte del pasado en la historia de River , pero la guerra entre ellos, alimentados por polémicas declaraciones y 'like' en las redes sociales por parte del jugador a posteos contra el entrenador , continúa. Un proceso que del entrenador que quedó en el centro de la atención por los manejos con la banda del conteiner o incluso el poco interés que mostró por el colombiano para su paso por el club.

Semanas después de las diferencias que tuvieron en el club y que decantaron en la salida del jugador, el colombiano apuntó contra el exDT con declaraciones explosivas en las cuales se otorgó la razón. Ya sin relación con el club, Juanfer fue picante en diálogo con el medio Win Sports .

“Yo quiero hacer esto a un costado porque, después de lo que me pasó y después de todo lo que he vivido con River , ha sido muy difícil para mí, ¿sí? El dejar al lado un cariño, un respeto y una gratitud por todo lo que me ha dado el club y por todo lo que hemos vivido, se generó mucho revuelo porque yo simplemente traté de ser sincero. Y a mí el tiempo realmente me dio la razón. Y no soy el dueño de la verdad, aclaro”, dijo otorgándose la razón.

Luego, agregó: “Pero son diferentes formas en las que muchos entrenadores ven el fútbol y el futbolista, y ven si puede aportar o no, y eso se respeta. Nunca le falté al respeto. Simplemente dije las palabras que yo sentía y lo que yo viví en experiencia propia. Y quiero aclarar esto porque en ningún momento le falté al respeto, son sus formas”.

“Pero hoy estoy con un entrenador que me da la confianza, que me conoce. Y siempre he dicho que un entrenador o te frustra o te potencia. Y es así como yo veo el fútbol; más allá de hablar con un directivo, a mí si el entrenador me quiere es el único que me incentiva a estar en un proyecto o a no ir. Como en otras ocasiones me tocó que me llamaban entrenadores y al escucharlos pues tomé la decisión de no ir. Y sobre todo ahorita en el mercado pasó”, dijo sobre su presente en Independiente Medellín de Colombia.

En su relato, agregó: “Entonces creo que uno siempre mira el beneficio de cómo te van a potenciar, cómo vas a ayudar y cuál es tu rol dentro de un equipo. Entonces a raíz de eso se toman las decisiones, porque ya no somos niños, ya tenemos una cierta edad —en mi caso 31 años—, donde yo analizo todo, donde quiero jugar y donde realmente me siento importante, y donde sé que puedo ser útil tanto dentro como fuera del campo. Creo que esos son los análisis realmente y profundos que yo hago a raíz del juego. Después la vida, en lo familiar, en los amigos, todo… qué mejor ciudad que estar en Medellín”.

Para cerrar, dijo: “Entonces, todo el mundo saca lo que tiene dentro de su corazón y sus emociones, que quizás pueden estar equivocados o pueden estar acertados, es así. Así miro la vida y el fútbol y por eso tomo las decisiones. Al que le guste bien, y al que no, pues hermano, es muy respetable todos los sentimientos que tenga”.