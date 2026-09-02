Hernán Feler relató por primera vez a su hijo ante Boca y emocionó a todos

El relatos narró el ingreso de su hijo Luca en el Fortín ante el Xeneize y dejó uno de los momentos más emotivos de la Copa Argentina.

El cruce entre Vélez y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina dejó una escena particular en plena transmisión. Más allá de la clasificación del Xeneize por penales, después del 0-0 en los 90 minutos, uno de los momentos más comentados se dio en el segundo tiempo, cuando Luca Feler ingresó en el Fortín y fue anunciado en vivo por su padre, Hernán Feler .

La situación ocurrió a los 37 minutos del complemento, cuando Guillermo Barros Schelotto decidió mover el banco. El entrenador de Vélez sacó a Lucas Robertone y Manuel Lanzini , y mandó a la cancha a Juan Cruz Policella y Luca Feler , juvenil de 18 años que viene sumando sus primeros minutos en Primera.

En ese instante, Hernán Feler tomó la palabra en el relato de TyC Sports y dejó una frase cargada de emoción: “Y, si me permitís este, sale de la cancha el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler”.

"Feler":

Por el ingreso de Luca Feler al partido de Vélez contra Boca con el relato de su padre Hernán Feler pic.twitter.com/Nt0cSeNd9K — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 3, 2026

El momento tuvo un valor especial porque no se trató solo de un cambio más en un partido importante. Feler relató por primera vez el ingreso de su propio hijo en un encuentro profesional, una situación poco habitual para una transmisión televisiva y que rápidamente generó repercusión en las redes entre los hinchas.

Luca Feler, mediocampista ofensivo surgido en Vélez, subió al plantel profesional durante esta temporada bajo la conducción del Mellizo. Hasta ahora disputó 10 partidos, la mayoría desde el banco, y fue titular en la victoria ante Talleres del 30 de julio.

Aunque Vélez terminó eliminado ante Boca en la tanda de penales, la noche dejó una imagen emotiva para la familia Feler. En medio de un partido cargado de tensión, el relato del ingreso de Luca quedó como uno de los momentos más especiales de la jornada.

Boca eliminó a Vélez y jugará contra Racing

El partido en el Mario Alberto Kempes terminó 0-0, aunque Boca fue el equipo que más cerca estuvo de abrir el marcador durante buena parte del desarrollo. Tomás Belmonte tuvo dos situaciones muy claras en el primer tiempo: una definición que tapó Marchiori y otra chance increíble frente al arco, tras una buena combinación entre Paredes, Velasco y Blanco.

En el complemento, el Xeneize volvió a generar peligro. Velasco convirtió un gol que fue anulado correctamente por posición adelantada y luego estuvo otra vez cerca con el remate cruzado que nació de un pase preciso de Paredes.

Vélez, que había resistido durante casi todo el partido, tuvo su gran oportunidad en el cierre. A los 44 minutos del segundo tiempo, Montero cometió penal tras una contra del Fortín, pero Dylan Godoy estrelló su remate en el palo y el encuentro siguió sin goles.

En la tanda, Montero se transformó en figura. El arquero atajó los penales de Elías Gómez y Thiago Silvero, Boca ganó 4-3 y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Racing. La clasificación trajo alivio, pero la lesión de Paredes dejó una preocupación central para lo que viene.