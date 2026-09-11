Cierra el container: el último jugador de River que quedaba se va a un grande de Brasil

River finalmente cerró una de las novelas más largas del mercado de pases. Matías Viña , el último futbolista que permanecía entrenándose apartado en el predio de Cantilo, rescindió su vínculo con el Millonario y continuará su carrera en Cruzeiro . El lateral izquierdo uruguayo será cedido por Flamengo al conjunto de Belo Horizonte hasta diciembre, en una operación que se destrabó sobre el cierre de la ventana de transferencias en Brasil y que puso punto final a una situación que llevaba varias semanas.

El mundialista charrúa había llegado al elenco de Núñez a comienzos de 2026 a préstamo desde el Mengao, pero nunca consiguió consolidarse en el equipo. Disputó 14 partidos y su rendimiento no convenció al cuerpo técnico ni a la dirigencia , que decidió marginarlo del plantel profesional. Su contrato con el Millonario se extendía hasta fin de año y la Banda buscó en reiteradas oportunidades interrumpir la cesión. Sin embargo, el club brasileño no aceptaba hacerse cargo de la situación.

El defensor de 28 años incluso había quedado en el centro de una negociación que podía llevarlo al fútbol europeo . Getafe apareció como uno de los posibles destinos, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto por diferencias económicas entre las partes. También surgió interés desde Olympiacos de Grecia, aunque tampoco se concretó una salida. Mientras tanto, Viña continuaba trabajando en el container junto a los futbolistas que ya no eran considerados por River.

[CONFIRMADO] Matías Viña rescinde con River y jugará en Cruzeiro. *Flamengo lo cede a préstamo hasta diciembre y sin opción de compra. #TratoHecho pic.twitter.com/fh1WV4vall

La oportunidad apareció sobre el cierre del mercado en la nación vecina. Cruzeiro aceleró las gestiones durante este viernes y alcanzó un acuerdo para incorporar al uruguayo, que primero debía resolver su situación contractual con el Millonario. La documentación se convirtió en un punto clave porque la ventana de transferencias en Brasil cerraba ese mismo día y el club de Belo Horizonte necesitaba completar el registro para poder oficializar la operación. Finalmente, el tres veces campeón de la Libertadores rescindió con el Millonario.

El acuerdo entre Flamengo y Cruzeiro contempla un préstamo hasta diciembre. A diferencia de la información publicada inicialmente por algunos medios argentinos, la prensa brasileña confirmó que la operación incluye una opción de compra de US$4,5 millones al finalizar el período de cesión. Además, el club de Belo Horizonte asumirá el salario del lateral durante su estadía, por un monto equivalente al que percibe actualmente en el Mengao.

¡RESCINDIÓ MATÍAS VIÑA! El lateral uruguayo, que estaba a préstamo desde Flamengo, se desvinculó oficialmente de River Plate y se transformó en el último de los futbolistas "marginados" en irse del Millonario. ¿Cómo calificás su paso por el club?



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Quiénes fueron los jugadores que pasaron por el container

La salida de Viña también tiene un significado particular para River porque representa el cierre definitivo del denominado “container” de Cantilo. Durante el primer semestre, la dirigencia decidió apartar a un grupo numeroso de futbolistas que dejaron de ser considerados para el plantel profesional y comenzaron a entrenarse en ese sector del predio. Por allí pasaron jugadores como Germán Pezzella, Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Andrés Herrera, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre y Santiago Lencina, entre otros.

La imagen del container se convirtió en uno de los episodios más particulares de la temporada. Algunos de los jugadores que atravesaron esa experiencia contaron posteriormente que se trató de un período incómodo, con entrenamientos diferenciados mientras aguardaban una definición sobre sus respectivos futuros. Alexander Woiski, por ejemplo, relató que pasó aproximadamente un mes y medio apartado junto a sus compañeros.