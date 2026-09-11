Maxi Meza rompió el silencio y habló de su polémica salida de River.

El futbolista de Independiente habló acerca de la situación de los jugadores que pasaron sus días en el contenedor de Cantilo.

Maximiliano Meza fue uno de los tantos futbolistas que se fueron de River Plate en este mercado de pases. A raíz de una fuerte recorte en el plantel, le comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta y lo obligaron a entrenar apartado en Cantilo , donde luego se viralizó la situación del container. Tras acordar su salida, llegó a Independiente y ahora rompió el silencio sobre esos días caóticos.

En una entrevista exclusiva con TyC Sports, el mediocampista correntino fue contundente. “Desde el primer día en que llegué a esa situación, le dije a mi representante: ‘sacame de acá'”, confesó el volante creativo. Inmediatamente después, agregó: “Por cómo me ofrecí al club en todo ese tiempo, no lo iba a aguantar, no lo merecía y por eso tomé la decisión inmediatamente“.

La decisión se la informaron justo antes de la pretemporada. “Hasta último momento iba a ir pero, como iban a traer refuerzos, iba a correr de atrás y yo estaba dispuesto a competir por un lugar“, recordó en primera instancia. “A todo jugador le eleva el nivel tener competencia, pero justo ese domingo previo nos llaman y nos avisan que íbamos a entrenar en Cantilo“, soltó.

En ese sentido, también expresó: “Si nos comunicaban que no nos iban a tener en cuenta, pero que podíamos hacer la pretemporada, íbamos a estar dispuestos a entrenar”. Pocos segundos más tarde, manifestó: “Y también poder despedirnos, cuando nos tocara irnos. Ahí es donde está el error, creo que podría haber sido de otra manera“.

Las declaraciones del futbolista

Además, Maxi Meza hizo aclaraciones. “Leo Ponzio siempre estaba ahí y teníamos charlas“, reconoció al principio sobre el actual entrenador interino de River. Luego, reveló cómo surgió lo que después se convertiría en una gran polémica. “El primer día había una carpa, justo en invierno. Habían dos o tres bicicletas y la gente de Cantilo se ofreció a darnos el container“, confesó el correntino.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “El mismo utilero habló y nos consiguió ese lugar. De ahí se fueron dando las cosas, situaciones de elementos que no teníamos…“, sostuvo sin titubear. Y sumó: “Después nos consiguieron un container más equipado, con ducha, una mesa y lugar para cambiarnos“.

Antes de culminar su relato, dijo: “Para algunos chicos fue más difícil, no se querían ir porque no fue decisión de ellos ser separados del plantel“. Y por último, cerró: “Por rendimiento uno lo acepta, pero no en esas condiciones. Eso fue lo difícil. Tenemos un grupo con los chicos, estábamos siempre en contacto y nos alegrábamos cada vez que uno conseguía club y podía negociar“.