Juega en el Barcelona, es zurdo como Messi y jugará con la Selección Argentina: quién es Nicolás Marcipar

El defensor, que ya se entrenó con la primera del elenco culé, es una de las novedades de la convocatoria rumbo a los Juegos Suramericanos.

Nicolás Marcipar nació en Cataluña, pero sus raíces familiares están profundamente ligadas a Santa Fe. Sus padres, Javier y Muriel, se mudaron a España en 1999 por motivos laborales y académicos, y allí nacieron los mellizos Nicolás y Paula . El joven futbolista, que hoy tiene 18 años, creció entre la cultura catalana y las costumbres argentinas que mantuvo su familia. Su padre, además, le transmitió su pasión por Unión de Santa Fe , club del que el defensor es hincha pese a haberse formado a miles de kilómetros.

Su historia con el fútbol comenzó en Sant Cugat, donde jugaba al baby antes de ser descubierto por el Barcelona . Ingresó a La Masía después de superar una prueba inicial de tres meses y desde entonces fue avanzando por las distintas categorías de la institución. El club catalán renovó su vínculo por tres años en 2024 y actualmente forma parte del Juvenil A. Su crecimiento también despertó la atención de la Selección Argentina, donde ya tuvo participación en distintas categorías juveniles.

Marcipar es zurdo y se desempeña principalmente como defensor central , aunque también puede actuar como lateral izquierdo. Una de sus principales virtudes es la capacidad para salir jugando desde el fondo, una característica especialmente valorada en la formación del club culé.

Su manejo de pelota y la confianza para avanzar con ella desde posiciones defensivas lo convirtieron en uno de los proyectos que La Masía decidió conservar. En abril de este año, además, tuvo la posibilidad de entrenarse con el plantel principal del conjunto blaugrana, un paso significativo para un futbolista que todavía transita su formación.

Su parecido futbolístico con Lionel Messi aparece inevitablemente por el perfil zurdo y por el vínculo que tuvo desde chico con el máximo referente de la historia reciente del Barcelona. Marcipar incluso llegó a conocer personalmente al rosarino durante su etapa en el club catalán. Sin embargo, lejos de ser un delantero, el joven construyó su carrera desde la defensa. Su objetivo es llegar algún día al primer equipo y consolidarse en el club en el que lleva casi una década, aunque todavía deberá atravesar varias etapas antes de dar ese salto.

Marcipar forma parte de la lista para los Juegos Suramericanos

La relación con Argentina comenzó temprano. El zaguero fue convocado al seleccionado Sub 15 que dirigía Pablo Aimar y posteriormente integró equipos de la Sub 17 bajo las órdenes de Diego Placente. Ahora, el mismo entrenador volvió a incluirlo en una convocatoria, esta vez para la Selección Sub 19 que disputará los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El defensor es uno de los dos futbolistas nacidos en España que integran el plantel argentino, junto con Bruno Galassi, actualmente en Lazio.

#Sub19 Listado oficial de convocados para los Juegos #SuramericanosSantaFe2026.



Este es el equipo de Argentina, dirigido por Diego Placente.



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La convocatoria representa un nuevo paso en el camino de un jugador que eligió identificarse con el país de sus padres pese a haber nacido y crecido en Europa. En la lista oficial de 18 futbolistas, el central aparece como uno de los representantes del fútbol internacional junto a Galassi. Argentina integrará el Grupo B del torneo con Paraguay, Uruguay y Venezuela, y debutará el jueves 17 de septiembre frente a la Albirroja. Luego jugará contra Uruguay y Venezuela antes de una eventual semifinal.

El torneo será especialmente importante para observar a una camada que comienza a proyectarse hacia el ciclo Sub 20. La AFA confirmó que los Juegos Suramericanos funcionarán también como preparación para futuros compromisos internacionales de la categoría, entre ellos el Sudamericano y el Mundial Sub 20 de 2027. Para Marcipar, además, será una nueva oportunidad de demostrar que puede competir al máximo nivel fuera de España y consolidarse dentro de la estructura de selecciones argentinas.