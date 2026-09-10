La tremenda batalla campal entre las selecciones femeninas de Uruguay y Chile

En un amistoso de los combinados sub 20, que se preparan para los Juegos Suramericanos, un gol agónico terminó con un sinfín de empujones y piñas.

Las selecciones sub-20 femeninas de Uruguay y Chile jugaron dos amistosos en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay del país trasandino como preparación para Los Juegos Sudamericanos que serán en Santa Fe. El segundo terminó con una tremenda batalla campal entre ambos equipos.

Todo se originó tras el 2-1 agónico que le dio la victoria a Chile (que ya había triunfado 3-0 en el primer amistoso), que derivó en un reclamo por offside de las uruguayas y una posterior pelea con piñas, empujones y hasta una fuerte patada desde el piso.

Chile comenzó ganando el encuentro a los 62 minutos con un tanto de Natsumy Millones, mientras que Uruguay lo igualó a un minuto del final del tiempo reglamentario, con gol de Oriana Tolá. Antonella Martínez finalmente tomó un rebote al minuto 96 para darle la agónica victoria a las trasandinas .

Mientras Chile festejaba el gol, comenzó la pelea masiva, que terminó con la futbolista uruguaya Antonella Cordero en el suelo, rodeada de varias rivales, y con ella tirando una dura patada al estar caída. A pesar de otros empujones, varios miembros de los cuerpos técnicos entraron a la cancha para separar y evitar un conflicto mayor.

Mientras tanto en el Chile Uruguay Femenino Sub20 pic.twitter.com/x6jhMc4zGb — Chilean Premier League (@AbranCancha8) September 10, 2026

La terna arbitral decidió solo expulsar una jugadora por equipo: Cordero vio la roja en Uruguay, mientras que Geraldine Mardones fue la sancionada en Chile. Lo llamativo es que ambos planteles se volverán a ver las caras el 16 de septiembre, en el debut de la competencia sudamericana.

El video dio de la batalla campal dio la vuelta al mundo, y algo que sorprendió fue uno de los relatos de la televisión chilena, en la que el periodista criticó fuertemente a Uruguay: "Esto de los uruguayos es de todas las generaciones, van a pasar los años y los siglos y no les gusta perder, y menos sobre la hora. No saben perder".

Además, en redes sociales otra cosa que sorprendió a los usuarios fue la poderosa enemistad en el deporte entre ambos países, ya que muchos recordaron que las selecciones de rugby masculinas también terminaron a las piñas recientemente en un encuentro.

|| Pelea entre los jugadores de Rugby de Chile y Uruguay pic.twitter.com/kY7UVmpyGY — Alerta en las Calles (@AlertaArgNews) August 31, 2026

Argentina enfrenta a México en el Mundial sub-20 femenino

Argentina cerrará la primera fase del Mundial sub-20 femenino que se disputa en Polonia ante México, el viernes 11 de septiembre, en busca de la clasificación a los octavos de final.

A pesar de que en el primer encuentro cayeron por 3-0 ante las locales, se mantuvieron las esperanzas de clasificar al consumar, ante Benín, una goleada histórica por 8-0, que las dejó con tres puntos en el Grupo A y una diferencia de gol de +5. La victoria de las juveniles argentinas tuvo como grandes protagonistas a Annika Paz, autora de cuatro goles, Mercedes Diz, que convirtió por duplicado, además de Julia Vinhas y Julieta Aguilar, quienes completaron el marcador.

Así fueron los 8 goles de la Selección Argentina Sub-20 en la victoria frente a Benín por la Copa del Mundo Sub-20. pic.twitter.com/QCmgmMCS5Y — Futboleras Argentinas (@FutbolerasAR) September 8, 2026

Como México tiene un solo punto en la tercera posición, le bastará con un empate a las dirigidas por Christian Meloni para avanzar a la siguiente fase.