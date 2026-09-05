Batalla campal en el Federal A: el final escandaloso de Sarmiento y Tucumán Central

El partido entre Sarmiento de Resistencia y Tucumán Central terminó de la peor manera en el Federal A . En un cruce directo por la permanencia, el equipo chaqueño ganó 1-0 con un gol agónico de Pablo Martínez a los 91 minutos , pero el cierre quedó marcado por una batalla campal entre jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos.

El encuentro correspondía a la séptima fecha de la Zona A Reválida y se jugó en el estadio Centenario de Resistencia . El resultado tenía un peso enorme para los dos equipos, comprometidos en la lucha por no descender. Con ese tanto sobre el cierre, Sarmiento consiguió tres puntos decisivos para seguir con vida, mientras que Tucumán Central quedó golpeado por una derrota que lo dejaba prácticamente condenado.

La tensión explotó apenas después del gol. Según se observó en las imágenes difundidas, en la jugada siguiente algunos integrantes del equipo local no quisieron devolver una pelota con rapidez, en un intento por consumir segundos cuando el partido ya entraba en el tramo final. Esa situación desató la reacción del conjunto tucumano y derivó en una pelea generalizada.

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Los cruces empezaron con empujones y discusiones, pero rápidamente escalaron. Futbolistas y miembros de ambos bancos se metieron en el conflicto, que incluyó golpes de puño, corridas y forcejeos dentro del campo de juego. La situación obligó a la intervención de la seguridad y el partido fue finalizado cuando todavía quedaban alrededor de cinco minutos por disputarse.

El desenlace fue todavía más fuerte por el contexto deportivo. Hasta el minuto 91, el empate mantenía abierta la pelea por la permanencia. Pero el gol de Pablo Martínez cambió por completo el escenario: le dio aire a Sarmiento y dejó a Tucumán Central al borde de un golpe irreversible en la categoría.

Una previa que ya venía complicada

El clima previo tampoco era sencillo. El partido ya se jugaba bajo un marco de alta tensión por la situación de ambos equipos en la tabla y por el presente institucional del conjunto chaqueño. De hecho, en la previa se había evaluado la posibilidad de disputar el encuentro a puertas cerradas, aunque finalmente hubo público en las tribunas con un operativo especial de “tolerancia cero” dispuesto por el Ministerio de Seguridad de Chaco.

La victoria le permite a Sarmiento sostener sus chances en la pelea por la permanencia. El equipo deberá visitar a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y luego cerrará su participación como local ante El Linqueño de Lincoln, dos partidos que pueden definir su futuro en la categoría.

Para Tucumán Central, en cambio, la derrota dejó una escena difícil de asimilar. No solo por el resultado, sino por la forma en que se produjo: un gol en tiempo de descuento, una reanudación cargada de tensión y un final anticipado por incidentes. El Federal A volvió a quedar bajo la lupa por una imagen violenta en un partido decisivo.