Boca se durmió en Mendoza y Gimnasia se lo empató sobre la hora

El Xeneize necesita los tres puntos para mantenerse en la zona de playoffs y no perder lugar en la tabla anual.

Boca visita este sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza , por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura , con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita asentarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 16:30, se lleva a cabo en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera , mientras que en el VAR está Silvio Trucco.

Gimnasia de Mendoza salió mejor en el arranque y avisó rápido con dos llegadas claras. Primero, Facundo Lencioni exigió desde muy cerca con un remate bajo tras un centro de Luciano Paredes , y luego Ignacio Sabatini tuvo una chance de cabeza que pasó rozando el ángulo. Boca respondió con un intento de Leonel Flores dentro del área, aunque sin precisión, y también sufrió la amarilla temprana para Kevin Zenón .

El golpe del Xeneize llegó a los 17 minutos. Tomás Belmonte asistió a Alan Velasco, que recibió fuera del área y sacó un derechazo preciso al ángulo para poner el 1-0. Gimnasia había tenido sus oportunidades en el inicio, pero Boca aprovechó una de las primeras acciones claras que generó y pasó al frente en Mendoza.

¡DE PRIMERA AL ÁNGULO! Golazo de Velasco para poner el 1-0 de Boca vs. Gimnasia (M).



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El empate llegó apenas dos minutos después del gol de Boca. Gimnasia reaccionó rápido, no dejó que el Xeneize se acomodara con la ventaja y encontró el 1-1 a los 19 minutos: Fermín Antonini asistió a Ignacio Sabatini, que apareció por el centro del área y definió de derecha para vencer a Montero. El arranque, que ya había sido incómodo para Boca, volvió a quedar abierto en Mendoza.

¡TENEMOS UN PARTIDAZO EN MENDOZA! Sabatini se encontró con la pelota en el área, giró y descolocó a Montero para anotar el 1-1 de Gimnasia (M) vs. Boca.



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Boca volvió a golpear antes del descanso. A los 38 minutos, Dylan Gorosito apareció por derecha luego de un exquisito taco de Velasco y asistió a Kevin Zenón, que llegó por el centro del área y definió de zurda desde muy cerca para poner el 2-1. El ex Unión, que había sido amonestado en el arranque, terminó siendo importante en ataque y le devolvió la ventaja al Xeneize.

¡OTRO GOLAZO DEL XENEIZE PARA VOLVER A PONERSE EN VENTAJA! Tacazo de Velasco, centro de Gorosito y definición de Zenón para anotar el 2-1 vs. Gimnasia (M).



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Después del segundo gol, el equipo de Arruabarrena tuvo otra chance clara para ampliar la diferencia. A los 42, Leonel Flores habilitó a Alan Velasco, que remató de zurda desde el centro del área y la pelota pegó en el palo izquierdo. Gimnasia también intentó responder en el tiempo agregado con un disparo de Matías Vargas desde afuera, pero la defensa logró bloquearlo.

El primer tiempo terminó 2-1 para Boca en Mendoza. Gimnasia había arrancado mejor y llegó rápido al empate después del gol de Velasco, pero el Xeneize fue más efectivo en los metros finales y se fue al descanso arriba con los tantos de Alan Velasco y Kevin Zenón.

Gimnasia arrancó mejor el segundo tiempo y tuvo una leve superioridad en el desarrollo, pero Boca también encontró espacios para lastimar. La más clara del Xeneize fue de Leonel Flores, que quedó mano a mano, definió picado y obligó a una buena respuesta de César Rigamonti; luego Mondino terminó despejando cerca de la línea.

El partido se calentó con algunas infracciones y protestas. Nicolás Figal fue amonestado después de levantar de manera brusca a Matías Recalde, que había quedado en el piso tras una llegada del local, y Darío Franco también vio la amarilla por protestar una falta de Antonini sobre Flores.

La jugada más importante llegó a los 25 minutos, cuando Ignacio Sabatini anticipó en el primer palo y marcó el supuesto 2-2 para Gimnasia. Sin embargo, el VAR revisó la acción y anuló el gol por un offside muy ajustado del delantero al momento del centro.

NO SUMA SU DOBLETE: Sabatini estaba adelantado y no cuenta el empate de Gimnasia (M) vs. Boca.



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NOTICIA EN DESARROLLO...

Las formaciones de Boca y Gimnasia de Mendoza

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón; Alan Velasco; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.