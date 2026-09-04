El entrenador que afirmó que le ganará a Boca la final de la Copa Sudamericana

El DT de Cienciano bromeó con una posible final ante el Xeneize, pero aclaró que su equipo piensa primero en City Torque.

Horacio Melgarejo habló con confianza, dejó varias frases fuertes y también eligió bajar la ansiedad. El entrenador de Cienciano fue consultado por una hipotética final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors y respondió entre risas, pero sin esquivar el desafío: “Le voy a ganar a Boca”.

La frase rápidamente llamó la atención por el peso del rival y por el contexto. Boca sigue en carrera en el certamen continental y aparece del otro lado de un camino que podría cruzarlo con el conjunto peruano recién en una eventual definición. Melgarejo , de todos modos, aclaró que antes de imaginar ese escenario su equipo tiene que resolver sus propios compromisos.

“Ojalá llegue un equipo argentino y en este caso Boca Juniors . Qué lindo que sería, con lo que es Boca , ¿no? Pero primero tenemos que respetar, tenemos que pensar en el partido que jugamos. Lo que queremos es hacer un buen papel. Primero contra City Torque ”, señaló el técnico en diálogo con ESPN.

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El entrenador de Cienciano insistió en la necesidad de avanzar paso a paso. El equipo cusqueño enfrentará a Montevideo City Torque por la Sudamericana, con la ida programada para el 10 de septiembre a las 7:30 de la noche en Cusco y la vuelta el 17 de septiembre, también desde las 7:30, en Montevideo.

Recién después de esa serie podría aparecer otro cruce importante. Melgarejo lo explicó con humor al referirse a la posibilidad de enfrentar al ganador de Atlético Mineiro y Santos, dos equipos brasileños de peso. “Después tenemos, si Dios nos acompaña y podemos pasar, un cruce importante entre el ganador de Mineiro y Santos. Ahí ya hablé y voy a contratar unos 100 policías para llevarlos conmigo”, dijo entre risas.

Más allá del tono distendido, el DT también dejó un mensaje competitivo. Cienciano no parte como favorito frente a varios de los nombres que siguen en carrera, pero Melgarejo buscó remarcar que el presupuesto no define por sí solo una eliminatoria.

“El fútbol peruano hoy por hoy está pasando un momento ahí de turbulencia... Somos el presupuesto súper recontra más bajo, pero como digo siempre: a la cancha entramos 11 contra 11, nadie entra con la billetera ni con la tarjeta de crédito, así que vamos a jugar a muerte nos toque quien nos toque”, afirmó.

La frase resume la postura del entrenador: respeto por los rivales, conciencia de las diferencias económicas y confianza en competir. Cienciano sabe que la Sudamericana puede ponerlo frente a clubes con planteles más caros y mayor recorrido internacional, pero su técnico intenta reforzar una idea simple: dentro de la cancha, la serie se juega en igualdad numérica.

Boca juega este sábado

Boca visitará este sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita asentarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 16:30, se llevará a cabo en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a este encuentro luego de la muy sufrida clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina tras el triunfo por penales ante Vélez, en un partido donde el "Fortín" tuvo una oportunidad desde los 12 pasos, a los 47 minutos del complemento, y la desperdició.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena le ganaron en la última fecha 1-0 a Lanús y pudieron meterse en puestos de clasificación a los playoffs, aunque un paso en falso les complicaría las cosas.

De cara a este encuentro, Arruabarrena pararía un 11 alternativo con el objetivo de darle descanso a los jugadores que suelen ser titulares porque en pocos días se enfrentarán con San Pablo de Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.