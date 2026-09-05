¿Conflicto entre el Vasco y Riquelme?: la dirigencia lo quiere vender y Arruabarrena lo puso de titular

La presencia de Kevin Zenón desde el arranque ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza abrió una lectura política dentro de Boca . Mientras el club negocia su posible salida a Atlas de México , el entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió ponerlo como titular en un momento en el que el plantel necesita variantes y no está sobrado de opciones.

El contexto vuelve más llamativa la decisión. Tomás Aranda sufrió una lesión importante y dejó un vacío en la mitad de la cancha, justo en una zona donde Zenón puede ofrecer una alternativa. El ex Unión perdió terreno desde el inicio del ciclo del Vasco , pero sigue siendo uno de los futbolistas que puede ocupar distintos roles en el mediocampo ofensivo.

La situación también expone una tensión de necesidades. Por un lado, la dirigencia de Boca , con Juan Román Riquelme al frente, analiza una operación que puede dejar dinero. Por el otro, el cuerpo técnico viene de pedir refuerzos que no llegaron en el último mercado de pases y ahora podría perder a un jugador útil para cubrir una baja sensible.

Por eso, la titularidad de Zenón puede ser interpretada como un mensaje. Arruabarrena lo tiene en cuenta, lo necesita dentro de la rotación y no parece dispuesto a desprenderse fácilmente de una variante en pleno semestre competitivo. Más aún cuando Boca todavía pelea en varios frentes y no puede darse el lujo de achicar demasiado el plantel.

La negociación con Atlas sigue abierta. El club mexicano, dirigido por Hernán Crespo, ya presentó una propuesta por un préstamo con opción de compra, pero fue rechazada por el Xeneize. Ahora prepara una nueva oferta para intentar acercarse a las condiciones que pretende Boca.

La intención del club argentino es recuperar una cifra similar a la que invirtió en enero de 2024, cuando compró el 80% de los derechos económicos de Zenón por 3,5 millones de dólares. En caso de aceptar un préstamo, la idea es que el acuerdo incluya una obligación de compra bajo determinados objetivos. Unión de Santa Fe, que conserva un porcentaje del pase, también sigue atento a la operación.

Hora, TV y probables formaciones de Boca ante Gimnasia de Mendoza

Boca visitará este sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El partido se jugará desde las 16:30 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con arbitraje de Darío Herrera y Silvio Trucco en el VAR. La transmisión será por ESPN Premium.

La probable formación del Xeneize será con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech; Kevin Zenón, Alan Velasco, Leonel Flores; Enner Valencia.

El equipo de Arruabarrena llega después de eliminar a Vélez por penales en la Copa Argentina y de vencer 1-0 a Lanús en la última fecha del Clausura, resultado que le permitió meterse en zona de playoffs. En ese escenario, el caso Zenón queda bajo la lupa: Boca negocia su salida, pero el técnico lo usa desde el inicio.