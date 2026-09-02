Riquelme cruzó a las versiones en su contra: "Ni chorro, ni corrupto"

El presidente de Boca dio una nota en TyC Sports donde respondió acerca de todos los temas de interés sobre su persona.

En vísperas del cruce frente a Vélez por Copa Argentina, Juan Román Riquelme salió a cruzar las críticas vinculadas a la gestión de accesos y el esquema de abonos en La Bombonera . El máximo dirigente xeneize argumentó que el propósito de la medida es optimizar el uso de los lugares que quedan vacíos por inasistencia de sus titulares, abriéndole la puerta a otros asociados.

En esa línea, remarcó que la idea central es ofrecer oportunidades a quienes no suelen ingresar al estadio aprovechando los abonos en desuso. Asimismo, desmintió categóricamente cualquier vínculo con redes de reventa y recordó que las denuncias que buscaban salpicar a su administración terminaron archivadas por la Justicia.

A su vez, le restó entidad a las constantes acusaciones mediáticas señalando que forman parte de una dinámica que padece desde su época dentro de la cancha: "Hace dos décadas que inventan cosas sobre mi persona y sé que van a continuar haciéndolo", expresó.

Para respaldar su transparencia patrimonial y ética de trabajo, el dirigente apeló a un argumento afectivo mencionando a su madre, "La María", asegurando que ella tiene absoluta certeza de que formó a un hijo "honesto y alejado de la corrupción", cuya carrera futbolística le garantizó la tranquilidad financiera a toda su familia.

“Andan diciendo que es Riquelme quien las vende, un fiscal dijo que Riquelme no tiene nada que ver. Mi mamá tiene muy claro que tiene un hijo que no es ni CHORRO ni CORRUPTO. No me pone contento las barbaridades que dicen, van a seguir inventando cosas” - Juan Román Riquelme https://t.co/lPZnysTfQv pic.twitter.com/TrCy1W5mjc — PaseClave (@paseclave__) September 2, 2026

En lo estrictamente deportivo, Román dio su visión sobre la actualidad futbolística del plantel previo al duelo eliminatorio. Aseguró ver un funcionamiento positivo en el equipo —con la salvedad de la floja actuación ante Lanús—, aunque admitió la incidencia del ritmo competitivo y la exigencia cotidiana en el nivel de juego, cerrando con una firme defensa a las determinaciones institucionales del club.

Sobre el partido con Vélez

Boca se encuentra en el día previo a jugar por los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Vélez desde las 21:15 del miércoles 2 de septiembre y, quien gane, será rival de Racing por un lugar en la semifinal. En la previa a un duelo fundamental para el semestre de su club, en el que se medirá con el “Fortín”, Riquelme se mantuvo tranquilo, optó por no hablar de los arbitrajes y aseguró que quiere ver al hincha de Boca contento, “crecer como club” y sueña con “ganar campeonatos”.

Sobre el encuentro ante Vélez, el destacado exfutbolista opinó que será un “partido muy difícil”, sobre el que desea lo mejor desde la confianza en que su equipo sea capaz de “hacer un buen partido para poder pasar”.

Acerca de sus jugadores y el inicio del ciclo Arruabarrena, Riquelme aseguró que “Boca viene jugando bien”, a pesar de que ante Lanús les “costó”, aunque nota que en la actualidad se juega con “muchos nervios” y remarcó que el “Xeneize” ha tenido que jugar “cada 3 días”, destacando la realidad de haber jugado dos encuentros más que el resto, en el cruce de 16avos de final de la Copa Sudamericana ante O'Higgins de Chile.

“Tenemos que seguir de esta manera” continúo el dirigente deportivo, que criticó que en la actualidad “solo vale ganar”, una diferencia grande que encuentra con cómo se vivía el fútbol en su época de jugador en un club “hermoso pero con mucha presión”.

Sobre las remodelaciones en el estadio, Riquelme destacó haber conseguido el permiso para construir un polideportivo y desarrollar su infraestructura por encima de las vías del tren lindante a La Bombonera, aunque no puede presentar el proyecto porque aún no está terminado.

Por último, luego de apreciar los refuerzos conseguidos y apuntar que no buscan realizar más incorporaciones, el mandatario sentenció: “Trabajamos para que los jugadores y el cuerpo técnico estén contentos, para a fin de año darle una alegría a la gente”.