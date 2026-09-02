La IA predijo el resultado para el Boca-Vélez por la Copa Argentina: el análisis que presagia un partidazo

La Inteligencia Artificial dio detalles de cómo podría ser el resultado del duelo eliminatorio por el certamen federal. Las claves del partido, goleadores y resultado definitivo.
La Inteligencia Artificial (IA) lanzó su propio pronóstico para el Boca-Vélez que se disputará este miércoles desde las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes por la Copa Argentina, duelo en el que se definirá cuál de los dos sigue y quién se irá con la eliminación ejecutada.
En ese contexto, la herramienta tecnológica lanzó un contundente análisis del partido y anticipa un partido ajustado que será atractivo para los fanáticos.
Qué dijo la IA sobre el partido Boca vs Vélez
¿Cómo va a ser el partido?
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Rivalidad reciente y paridad: En sus enfrentamientos de esta temporada por el torneo local han mostrado mucha paridad. Vélez se impuso 2-1 en el Apertura en Liniers, mientras que en agosto igualaron 1-1 en La Bombonera.
Matiz táctico: Al tratarse de un duelo de eliminación directa a partido único, se espera un trámite de mucha fricción, dientes apretados y ritmo intenso desde el inicio.
Cancha neutral: El Kempes suele ser un escenario propicio para partidos abiertos en Copa Argentina, con ambas hinchadas presentes en las tribunas.
Factores clave: La precisión en los metros finales e individuales de jerarquía pueden marcar la diferencia en un desarrollo trabado en la mitad de la cancha.
Pronóstico y Resultado
Por tratarse de un choque mano a mano entre planteles competitivos, no existe un resultado definitivo antes de que comience el partido. No obstante, considerando la paridad del historial reciente y las características de las fases eliminatorias en suelo neutral, la tendencia apunta a un trámite cerrado con marcador apretado (un probable 1-0 o 1-1 que se resuelva por detalles mínimos o mediante la tanda de penales).
Las claves del partido
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El duelo en la zona media: El regreso de Leandro Paredes le da a Boca mayor criterio de distribución en la salida, aunque el despliegue de piezas como Santiago Ascacibar será determinante para contener la presión e intensidad de futbolistas de Vélez como Lucas Robertone y Rodrigo Aliendro.
Construcción y efectividad en ataque: Con nombres como Alan Velasco o Sebastián Villa para desbordar por los costados, la efectividad que mantenga Miguel Merentiel en el área chica será crucial frente a una zaga de Vélez liderada por Lisandro Magallán.
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Solidez defensiva: Tras la reciente rotación en la zaga central de Boca, la dupla entre Facundo Herrera y Lautaro Di Lollo buscará cerrar los caminos ante un Vélez que explota transiciones rápidas por las bandas.
Gestión de la pelota parada: Al tratarse de un duelo mano a mano en cancha neutral, los tiros libres e ilícitos a balón parado marcarán la diferencia si el juego en movimiento se torna muy trabado.
Aspecto psicológico y banquillo: Con el antecedente del reciente 1-1 por el torneo local, la capacidad de los técnicos para ajustar mediante los cambios en la última media hora responderá al desgaste de una noche de alta exigencia.
El resultado definitivo según la IA
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Resultado: Boca Juniors 1 - 1 Vélez Sarsfield
Anotador por Boca: Miguel Merentiel (aprovechando una pelota cruzada o un desborde por las bandas).
Anotador por Vélez: Manuel Lanzini o Dylan Godoy (llegando al espacio mediante transiciones rápidas o de media distancia).
- En la tanda de penales, la balanza se inclina levemente hacia Boca Juniors.
Las posibles formaciones de Boca y Vélez
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Tomás Belmonte o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Veron; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Arruabarrena tuvo una mala noticia en el último entrenamiento, que fue la lesión de Milton Delgado, que no podrá ser de la partida. El volante es de gran importancia en el equipo, sobre todo por el auxilio que le da a Paredes en la marca.
Al entrenador, esta ausencia le produce una duda sustancial, que tiene que ver con el esquema: si ingresa Belmonte, se mantiene el 4-3-3 que mejor le funcionó, o si juega con Villa, pasa al 4-2-3-1, con Velasco de enganche y Paredes-Ascacibar como doble cinco.
Por el lado de Vélez, Schelotto no podrá contar con Valdes, que fue el último verdugo del Xeneize, por una lesión, pero si tendrá a disposición a Ronaldo Martínez, flamante refuerzo que se cerró en las últimas horas.
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