Boca enfrenta a Vélez por Copa Argentina: hora, formaciones y TV

El Xeneize y el Fortín buscan clasificar a los cuartos de final del torneo nacional, donde espera Racing.

Boca y Vélez se enfrentan este miércoles a las 21:15 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina . En la misma llave espera Racing, que despachó en la misma instancia a Belgrano.

El Xeneize y el Fortín se vieron las caras en el Torneo Clausura hace menos de un mes, en lo que fue empate 1-1, con gol de Valdes de tiro libre para abrir el partido y de Ascacibar para empatarlo.

El encuentro por Copa Argentina viene cargado por una polémica en los últimos días, ya que Vélez fue perjudicado por el arbitraje ante Riestra, y en redes sociales hubo mucha conversación sobre el partido que se jugará en Córdoba, incluso llevando a una declaración de Leandro Paredes , que manifestó: "Esperamos que los protagonistas sean los jugadores, no entraremos en el debate de los árbitros, VAR y demás".

El encuentro, que se podrá ver por la señal de TyC Sports, tendrá como árbitro a Sebastián Zunino, mientras sus asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Pablo González. El VAR estará dirigido por José Carreras.

Sebastián ZUNINO será el árbitro de #Boca - Vélez el miércoles 21.15 hs en el Kempes (Córdoba) por los 8vos de final de #CopaArgentina.



José CARRERAS estará en el VAR.



A1: Maximiliano Del Yesso

A2: Pablo González

4°: Álvaro Carranza

AVAR: Mariana De Almeida pic.twitter.com/qOIGKqDaRR — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 1, 2026

Las posibles formaciones de Boca y Vélez

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Tomás Belmonte o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Veron; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Arruabarrena tuvo una mala noticia en el último entrenamiento, que fue la lesión de Milton Delgado, que no podrá ser de la partida. El volante es de gran importancia en el equipo, sobre todo por el auxilio que le da a Paredes en la marca.

Milton Delgado sintió una molestia en el entrenamiento, lo mandaron a estudiar, y constataron que solo tiene una distensión. Se pierde los dos partidos que vienen y apunta a San Pablo en La Bombonera. pic.twitter.com/1NFHS9eZzp — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) September 1, 2026

Al entrenador, esta ausencia le produce una duda sustancial, que tiene que ver con el esquema: si ingresa Belmonte, se mantiene el 4-3-3 que mejor le funcionó, o si juega con Villa, pasa al 4-2-3-1, con Velasco de enganche y Paredes-Ascacibar como doble cinco.

Por el lado de Vélez, Schelotto no podrá contar con Valdes, que fue el último verdugo del Xeneize, por una lesión, pero si tendrá a disposición a Ronaldo Martínez, flamante refuerzo que se cerró en las últimas horas.

RONALDO 77 MARTÍNEZ pic.twitter.com/x0xsMCparu — Vélez Sarsfield (@Velez) August 31, 2026

Bareiro se operó y será baja hasta el 2027

El delantero paraguayo, Adam Bareiro, fue operado con éxito este martes por una hernia de disco lumbar, lesión que lo marginó de las canchas durante varios meses. Así, después de haber intentado evitar la cirugía mediante diversos tratamientos, el atacante de Boca iniciará una larga recuperación que lo deja prácticamente sin chances de volver a jugar antes de 2027.

El cuerpo médico del Xeneize junto con el jugador buscaron otras alternativas para solucionar sus problemas físicos sin necesidad de intervenir quirúrgicamente. El paraguayo se realizó un bloqueo lumbar, probó con trabajos de rehabilitación, gimnasio y trabajos leves en cancha. Sin embargo, las molestias no desaparecieron por completo. Después de evaluar la evolución y debido a la imposibilidad de avanzar normalmente con las cargas, Bareiro fue operado.