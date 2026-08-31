Acuerdo cerrado: Changuito Zeballos arregló con un club europeo y se va de Boca

El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó el traspaso en sus redes sociales y dio detalles de la negociación. A qué equipo se va.

Finalmente, el habilidoso atacante de Boca se despedirá de sus compañeros para dar el salto al fútbol europeo tal como pretendía para seguir su carrera deportiva. En las últimas horas el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano contó en sus redes sociales las condiciones del acuerdo y el nuevo club en el que jugará el joven de 24 años.

"Acuerdo verbal para fichar a Exequiel Zeballos del Boca Juniors , ¡aquí vamos!", comenzó diciendo. A su vez, confirmó que el club al que llegará el Changuito "pagará una tarifa de traspaso de 4 millones de euros más una cláusula de venta del 40% para Boca Juniors , aceptada por el presidente ( Juan Román ) Riquelme esta noche. Zeballos , listo para someterse a pruebas médicas", afirmó.

Luego del coqueteo con el Napoli de Italia que lo tenía en su lista de deseos pero quería sacarlo una vez que termine su contrato con el xeneize para evitar abonar la cláusula de rescisión, el Monza del mismo país aceleró y acordó todas las condiciones con el elenco de La Ribera para llevárselo.

Serie A side AC Monza reach verbal agreement to sign Exequiel Zeballos from Boca Juniors, here we go!



Monza will pay €4m transfer fee plus 45% sell-on clause for Boca Juniors, accepted by president Riquelme tonight.



Zeballos, set to undergo medical at Monza. pic.twitter.com/SSW9h1G3eH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Tal como confirmó el periodista italiano, el jugador está a un paso de realizar la revisión médica y convertirse en nuevo jugador de la institución.

¿Se va? Boca recibió una jugosa oferta de un club del exterior por uno de sus jugadores

Kevin Zenón podría cambiar de aire en este mercado de pases y Boca no vería con malos ojos su salida: el Atlas de México le realizó una propuesta formal al Xeneize para incorporar al mediocampista de 25 años a préstamo, con una opción de compra que podría convertirse en obligación si se cumplen determinados objetivos.

Qué propuso el Atlas de México para llevarse a Kevin Zenón

La dirigencia de cuadro azul y oro, encabezada por Juan Román Riquelme, recibió el ofrecimiento con predisposición y no le cerró la puerta a la salida del futbolista. Sin embargo, existe una diferencia económica que todavía separa a las partes y que deberá resolverse para que las negociaciones puedan avanzar.

El punto principal está en el monto establecido para la eventual compra del pase. Por lo pronto, el conjunto de La Ribera pretende que los aztecas eleven la cifra presentada inicialmente y espera una contraoferta que se acerque a sus pretensiones para avanzar con la cesión. La posibilidad aparece en un momento particular para el volante, quien perdió protagonismo en el plantel. Desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena, el zurdo tuvo participación, pero lejos de ser una de las principales alternativas del entrenador.

Durante el segundo semestre, el ex Unión apenas disputó seis partidos y sumó pocos minutos. Además, solamente fue titular en una oportunidad: ocurrió frente a Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura. En este contexto, una salida al fútbol mexicano podría representar una oportunidad para recuperar continuidad. Atlas, dirigido por Hernán Crespo, busca reforzar su plantel y viene de comenzar de buena manera su participación en el Apertura 2026.

Informa @CLMerlo que ATLAS hizo una oferta por KEVIN ZENÓN de PRÉSTAMO por un año, con opción a compra, pero si el futbolista cumple con objetivos, se transforma en obligación de compra.



#Boca respondió que estar abierto a negociar, pero pidieron una mejora en la cantidad… pic.twitter.com/ZYMGpErNSJ — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 28, 2026

Por qué Atlas todavía no puede quedarse con Kevin Zenón

De todas maneras, el club mexicano deberá resolver otro inconveniente antes de incorporar al argentino. Actualmente tiene completo el cupo de futbolistas extranjeros y necesita liberar una plaza de No Formados. Mientras tanto, las conversaciones entre las instituciones continuarán durante las próximas horas. Si Atlas mejora las condiciones económicas de la operación y consigue liberar el cupo necesario, la salida del ex hombre de la Selección Sub-20 podría concretarse.

El volante ya había sido protagonista de diferentes rumores de salida durante los últimos mercados. A comienzos de año apareció en el radar de Alavés y San Pablo, aunque ninguna de aquellas alternativas terminó de convencer a Boca. En este caso, el volante podría tener los minutos que hoy no encuentra en el Xeneize.