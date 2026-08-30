¿Qué cobraron? El penal para River y la gran polémica en la victoria sobre Banfield

Desde el VAR, Lucas Novelli tomó una decisión que generó controversia y benefició a Almada, que pudo patear nuevamente el penal que había errado.

Una decisión arbitral muy fina generó controversia en la victoria de River sobre Banfield , por la octava fecha del Clausura . El Millo se impuso 3 a 2 de manera merecida en el desarrollo, pero contó con una doble chance en un momento clave producto de una decisión que generó mucho enojo en el Taladro y fue la gran polémica .

El Millo ganaba 1 a 0 por el pase genial de Ángel Correa y la definición de Sebastián Driussi a los 32 y nueve minutos después llegaría el segundo. Thiago Almada recibió una clara infracción dentro del área y Leandro Rey Hilfer no dudó en cobrar, correctamente, la pena máxima.

Almada abrió el pie derecho y el Ruso Rodríguez le adivinó la intención, tapando en gran forma. Era un impulso anímico para el local, que había quedado al borde del nocaut tras el tanto de Driussi .

Sin embargo, desde el VAR, Lucas Novelli le avisó al juez principal que había invasión y lo obligó a repetir el disparo. En un principio se pensaba que la sanción era por un adelantamiento del arquero, algo que no ocurrió.

La decisión fue reglamentaria porque el jugador de Banfield que invade por casi un metro es el mismo que después rechaza la pelota, con lo cual está sacando ventaja de esa posición. Sin embargo, todo el Taladro protestó la decisión por lo fina que fue, a sabiendas de lo que ocurre con acciones similares pero con diferentes camisetas.

¡Atención a esta repe! Almada falló su penal, pero los jugadores del Taladro invadieron y se tuvo que repetir el tiro.



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Poco le importó el enojo rival a Almada, que antes del final del primer tiempo marcó, de penal, su primer gol con la camiseta de River.

El Millo terminó ganando 3 a 2 y salió por un rato del mal momento, tras la renuncia de su entrenador por los malos resultados.

El trasfondo de la polémica

Desde hace algunos meses, la gestión de Di Carlo se ha pronunciado en contra de la gestión del Chiqui Tapia en AFA. Además, tanto jugadores (Otamendi), como dirigentes e hinchas "levantaron la guardia" denunciando una campaña anti-River con los fallos arbitrales. En el Más Monumental se suele cantar "Chiqui Tapia botón, vos sos hincha de Boca".

En este caso, la decisión fue de Lucas Novelli, uno de los árbitros más cuestionados y cuestionables del fútbol argentino en la última década. Con un derrotero de escándalos en el ascenso y malas decisiones como árbitro VAR en primera, su credibilidad es nula entre quienes observan el arbitraje con especial atención.

La moneda cayó del otro lado, pero como cada uno busca llevar agua para su molino y no le interesa la justicia deportiva, no habrá expresiones sobre este caso. Porque si esa campaña existiera, el penal no se hubiese repetido.