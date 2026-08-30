Cambió de cara: River le ganó a Banfield en el debut de Ponzio

El Millonario se repuso luego de la eliminación de la Copa Sudamericana, que desencadenó el despido de Coudet.

River sufrió de más, pero supo aguantar el resultado y se llevó un triunfo por 3 a 2 ante Banfield , en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura que tuvo como novedad el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino, tras la salida del Chacho Coudet.

Los goles del Millonario los convirtieron Sebastián Driussi , a los 32 minutos del primer tiempo, Thiago Almada de penal, a los 41’ del mismo periodo, y Ángel Correa, a los 24 minutos del complemento. En tanto, para el “Taladro” anotó Bruno Sepúlveda por duplicado, a los 19’ y 39’ minutos del segundo periodo.

River tuvo un arranque activo, pero también mostró dudas en el fondo. Thiago Almada avisó temprano con un tiro libre que pasó cerca, aunque Banfield respondió rápido por los costados: Machado cabeceó sin fuerza en la puerta del área chica y luego un error de Martínez Quarta casi termina en el primero del Taladro.

Después del primer cuarto de hora, el Millonario empezó a llegar con más claridad. El 23 probó de afuera y exigió al Ruso Rodríguez, Correa quedó mano a mano tras una pared con Acuña pero no pudo definir bien, y Driussi tuvo dos chances: primero remató por arriba tras controlar de pecho y luego no logró dominar ante el achique del arquero.

River terminó de inclinar el partido a partir de la posesión. Después de algunos sobresaltos cerca de Beltrán, el equipo empezó a manejar mejor la pelota, llevó a Banfield contra su campo y encontró más espacios para atacar con Almada, Correa y Driussi como principales vías de peligro.

El gol llegó a los 31 minutos con una gran acción de Ángel Correa. El delantero filtró una asistencia precisa, picándosela a Driussi para dejarlo mano a mano ante el Ruso Rodríguez. El “Gordo” resolvió de volea, con potencia, y rompió el arco para marcar el 1-0 de River en el Florencio Sola.

¡¡GOLAZO TOTAL DE RIVER!! Ángel Correa metió una asistencia TOP y Sebastián Driussi definió con un volea infernal para marcar el 1-0 del equipo de Leo Ponzio ante Banfield.



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El segundo llegó a partir de una jugada de Almada por derecha. El 23 encaró, intentó meterse en el área y cayó ante el cruce de un defensor de Banfield, por lo que el árbitro sancionó penal para River. En la primera ejecución, el Ruso Rodríguez le adivinó el remate y lo atajó, pero la acción debió repetirse por invasión de futbolistas del Taladro. En el segundo intento, Thiago no falló: pateó fuerte, cruzado, y puso el 2-0 para el Millonario.

¡LLEGÓ EL PRIMER GOL DE THIAGO ALMADA EN RIVER! El Guayo logró vencer al Ruso Rodríguez, cruzó el derechazo y marcó el 2-0 del Millonario ante Banfield. ¡Aplausos de Leo Ponzio en el festejo!



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El segundo tiempo empezó con un aviso fuerte de Banfield: apenas al salir del vestuario, una pelota quedó suelta en el área después de un mal rechazo de Galván y Matías Hernández remató cerca del palo. River respondió con una buena circulación y volvió a encontrar profundidad, aunque Driussi no pudo cerrar una jugada clara. Después de ese arranque, el partido entró en una meseta, con posesión repartida y pocas llegadas.

A los 18 minutos llegó el descuento del Taladro. Beltrán había respondido bien ante un cabezazo, pero el rebote quedó vivo en el área y Sepúlveda se la llevó por delante para marcar el 2-1. El gol le devolvió tensión al partido y obligó al Millonario a sostenerse en un tramo incómodo.

DESCONTÓ EL TALADRO: Bruno Sepúlveda aprovechó el rebote de Santiago Beltrán y marcó el 1-2 del Taladro ante River. ¡Hay partido!



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La respuesta de River llegó rápido y fue clave. A los 24 minutos, Ángel Correa inventó una gran jugada personal cuando parecía que la pelota se le perdía, giró de media vuelta y sacó un remate al primer palo para poner el 3-1 en el Florencio Sola. El tanto volvió a darle aire al equipo y frenó el envión de Banfield.

¡OTRO GOLAZO PARA TRANQUILIZAR! Ángel Correa se cayó tras recibir el pase de Galván, se levantó y sacó un infernal latigazo para marcar el 3-1 de River ante Banfield.



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Después del tercer gol, Ponzio movió el banco con los ingresos de Lucas Beltrán y Giovanni González por Driussi y Montiel, y más tarde entró Francisco Ortega por Acuña. Banfield intentó acercarse con remates de media distancia y un cabezazo, pero Santi Beltrán respondió bien cada vez que lo exigieron y sostuvo la diferencia.

River pudo liquidarlo antes del cierre, pero falló una chance clarísima. Lucas Beltrán quedó mano a mano y no pudo convertir; en la continuidad, asistió a Correa, que remató desviado frente al arco. Esa jugada dejó vivo a Banfield en un tramo en el que el partido todavía no estaba cerrado.

A los 38 minutos llegó el segundo del Taladro. Sepúlveda tomó un rebote dentro del área, giró de media vuelta y sacó un remate al ángulo que Beltrán alcanzó a manotear, pero no pudo evitar. El descuento puso el partido 3-2 y dejó a River con una ventaja mínima para defender en los minutos finales.

¡DESCONTÓ EL TALADRO Y LE PUSO SUSPENSO AL FINAL! Sepúlveda se dio vuelta y sacó un infernal derechazo para marcar un golazo en el 2-3 de Banfield ante River.



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Ponzio respondió con dos cambios para reforzar el cierre: entraron Mauro Arambarri y Lautaro Rivero por Tobías Andrada y Martínez Quarta. Ya en el tiempo agregado, Fausto Vera probó desde lejos y obligó al Ruso Rodríguez a estar atento, pero la mayor tensión llegó del otro lado.

En el minuto 48, Banfield llegó a marcar el empate con otra aparición de Sepúlveda, aunque la jugada fue anulada por posición adelantada. River se salvó en el final y sostuvo una victoria que parecía encaminada, pero que terminó sufriendo mucho más de lo esperado.