Comienza la "era Ponzio" en River ante Banfield: hora, formaciones y TV

El Millonario enfrentará al Taladro en condición de visitante, con el estreno de su entrenador interino tras el despido de Coudet.

River visitará este domingo a Banfield , por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura , en el que será el comienzo del interinato de Leonardo Ponzio como director técnico en el "Millonario" tras la salida de Eduardo Coudet .

El encuentro, que está programado para las 15, se llevará a cabo en el Estadio Florencio Solá y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

River llega a este encuentro en un muy duro momento, ya que viene de sufrir una sorpresiva eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe de Colombia, lo que derivó en la renuncia de su ex director técnico Eduardo "Chacho" Coudet .

Su reemplazante será Ponzio, quien fue clave como jugador en el River más ganador de la historia y que ahora tendrá la difícil tarea de encaminar a un equipo que solo tiene por delante en lo que queda de semestre al Torneo Clausura, donde está obligado a salir campeón o a sumar prácticamente todos los puntos que le quedan para ingresar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Actualmente, el "Millonario" marcha decimocuarto en la Zona B con cuatro puntos y solo tiene por debajo a Aldosivi de Mar del Plata.

Banfield, por su parte, viene de perder 2-1 como visitante frente a Newell´s en Rosario y ocupa la undécima posición en la Zona B con siete unidades.

Las probables formaciones de Banfield y River

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Fausto Vera; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Torneo Clausura.

Zona B - fecha 7.

Banfield - River.

Estadio: Florencio Solá.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 15.

TV: ESPN Premium.

¿Vuelve Ramón Díaz a River?: el guiño de su hijo, Emiliano

Emiliano Díaz confirmó que le gustaría regresar a River junto a su padre, Ramón Díaz, luego de la salida de Eduardo “Chacho” Coudet como entrenador del equipo. El actual ayudante de campo del riojano habló este sábado sobre la situación del club y también manifestó su tristeza por el final del ciclo del ex DT, quien presentó su renuncia el jueves después de 27 partidos.

“Primero, triste por lo del Chacho porque es un amigo y me pone muy triste”, señaló Emiliano Díaz en diálogo con ESPN. “A veces el fútbol tiene esas injusticias, que a veces hay lugares y momentos que no son para vos y no se le dio al Chacho”, agregó sobre quien también fue compañero suyo durante su etapa como futbolista.

Coudet dejó su cargo después de la eliminación frente a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana y cerró un ciclo de 27 encuentros, con 13 victorias, seis empates y ocho derrotas. Leonardo Ponzio quedó de manera interina al frente del plantel mientras la dirigencia analiza cómo continuará la conducción técnica.

En ese contexto, Emiliano fue consultado directamente sobre la posibilidad de regresar al club junto a Ramón y no ocultó su interés. “¿Cómo no me va a gustar? Es la Casa Blanca, a cualquier entrenador le gustaría”, respondió.

Ramón Díaz se encuentra actualmente sin club y su nombre volvió a aparecer entre los hinchas después de la salida de Coudet. El riojano es el segundo entrenador con más títulos en la historia de River, detrás de Marcelo Gallardo, y conquistó nueve campeonatos como director técnico de la institución.