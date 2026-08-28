Confirmado: el cronograma de partidos de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura

La Liga Profesional dio a conocer los días y horarios de los compromisos del certamen doméstico hasta la primera semana de octubre.

La Liga Profesional confirmó hoy el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura . De esta manera, quedaron definidos los días y horarios de los partidos correspondientes a las jornadas 8, 9, 10 y 11, en un tramo del campeonato que comenzará a ser determinante para la clasificación a los playoffs.

El certamen también empieza a definir otras cuestiones importantes, como la pelea por la permanencia y la clasificación a las copas internacionales de 2027. Actualmente, Instituto lidera la Zona A con 13 puntos, seguido por Vélez y Gimnasia de Mendoza, mientras que Argentinos Juniors está primero en la Zona B, también con 13 unidades, escoltado por Sarmiento de Junín.