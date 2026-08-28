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Confirmado: el cronograma de partidos de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura

La Liga Profesional dio a conocer los días y horarios de los compromisos del certamen doméstico hasta la primera semana de octubre.

Confirmado: el cronograma de partidos de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura

La Liga Profesional confirmó hoy el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura. De esta manera, quedaron definidos los días y horarios de los partidos correspondientes a las jornadas 8, 9, 10 y 11, en un tramo del campeonato que comenzará a ser determinante para la clasificación a los playoffs.

El certamen también empieza a definir otras cuestiones importantes, como la pelea por la permanencia y la clasificación a las copas internacionales de 2027. Actualmente, Instituto lidera la Zona A con 13 puntos, seguido por Vélez y Gimnasia de Mendoza, mientras que Argentinos Juniors está primero en la Zona B, también con 13 unidades, escoltado por Sarmiento de Junín.

El cronograma de las fechas 8, 9, 10 y 11 del Torneo Clausura

Fecha 8

Viernes 4 de septiembre

  • 16.45: Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento
  • 19.00: Belgrano – Huracán
  • 19.00: Platense – Deportivo Riestra

Sábado 5 de septiembre

  • 13.30: Aldosivi – Banfield
  • 14.30: Gimnasia – Tigre
  • 16.30: Gimnasia (Mza.) – Boca
  • 19.00: San Lorenzo – Talleres
  • 21.15: Vélez – Estudiantes

Domingo 6 de septiembre

  • 14.45: Rosario Central – Newell’s
  • 17.00: Lanús – Defensa y Justicia
  • 17.00: Central Córdoba – Independiente
  • 19.15: River – Independiente Rivadavia
  • 21.30: Racing – Atlético Tucumán

Lunes 7 de septiembre

  • 19.00: Barracas Central – Argentinos Juniors
  • 21.15: Unión – Instituto

Fecha 9

Viernes 11 de septiembre

  • 17.00: Newell’s – Vélez
  • 20.00: Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.)

Sábado 12 de septiembre

  • 14.45: Independiente Rivadavia – Aldosivi
  • 14.45: Estudiantes – Platense
  • 17.00: Atlético Tucumán – River
  • 19.15: Boca – Central Córdoba
  • 21.30: Talleres – Unión

Domingo 13 de septiembre

  • 14.45: Sarmiento – Belgrano
  • 14.45: Tigre – Rosario Central
  • 17.00: Argentinos Juniors – Gimnasia
  • 19.15: Independiente – San Lorenzo
  • 21.30: Huracán – Racing

Lunes 14 de septiembre

Fecha 10

Viernes 18 de septiembre

  • 19.00: Central Córdoba – Defensa y Justicia
  • 21.15: Racing – Sarmiento

Sábado 19 de septiembre

  • 14.30: Gimnasia – Banfield
  • 14.30: Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra
  • 16.45: Unión – Independiente
  • 19.00: River – Huracán
  • 21.15: Instituto – Talleres

Domingo 20 de septiembre

  • 14.45: San Lorenzo – Boca
  • 17.00: Rosario Central – Argentinos Juniors
  • 17.00: Platense – Newell’s
  • 19.15: Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto)
  • 21.30: Vélez – Tigre
El cl&aacute;sico San Lorenzo-Boca ser&aacute; el domingo 20 de septiembre.

El clásico San Lorenzo-Boca será el domingo 20 de septiembre.

Lunes 21 de septiembre

  • 14.30: Aldosivi – Atlético Tucumán
  • 19.00: Barracas Central – Independiente Rivadavia
  • 21.15: Lanús – Estudiantes

Fecha 11

Viernes 2 de octubre

  • 19.15: Independiente – Instituto
  • 21.30: Independiente Rivadavia – Gimnasia

Sábado 3 de octubre

  • 14.45: Defensa y Justicia – San Lorenzo
  • 17.00: Atlético Tucumán – Barracas Central
  • 17.00: Newell’s – Lanús
  • 19.15: Argentinos Juniors – Tigre
  • 21.30: Huracán – Aldosivi

Domingo 4 de octubre

  • 14.45: Sarmiento – River
  • 17.00: Talleres – Belgrano
  • 19.15: Boca – Unión
  • 21.30: Estudiantes (Río Cuarto) – Racing

Lunes 5 de octubre

  • 16.45: Deportivo Riestra – Central Córdoba
  • 19.00: Estudiantes – Gimnasia (Mza.)
  • 19.00: Vélez – Platense
  • 21.15: Banfield – Rosario Central

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