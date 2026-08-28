Confirmado: el cronograma de partidos de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura
La Liga Profesional dio a conocer los días y horarios de los compromisos del certamen doméstico hasta la primera semana de octubre.
La Liga Profesional confirmó hoy el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura. De esta manera, quedaron definidos los días y horarios de los partidos correspondientes a las jornadas 8, 9, 10 y 11, en un tramo del campeonato que comenzará a ser determinante para la clasificación a los playoffs.
El certamen también empieza a definir otras cuestiones importantes, como la pelea por la permanencia y la clasificación a las copas internacionales de 2027. Actualmente, Instituto lidera la Zona A con 13 puntos, seguido por Vélez y Gimnasia de Mendoza, mientras que Argentinos Juniors está primero en la Zona B, también con 13 unidades, escoltado por Sarmiento de Junín.
El cronograma de las fechas 8, 9, 10 y 11 del Torneo Clausura
Fecha 8
Viernes 4 de septiembre
- 16.45: Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento
- 19.00: Belgrano – Huracán
- 19.00: Platense – Deportivo Riestra
Sábado 5 de septiembre
- 13.30: Aldosivi – Banfield
- 14.30: Gimnasia – Tigre
- 16.30: Gimnasia (Mza.) – Boca
- 19.00: San Lorenzo – Talleres
- 21.15: Vélez – Estudiantes
Domingo 6 de septiembre
- 14.45: Rosario Central – Newell’s
- 17.00: Lanús – Defensa y Justicia
- 17.00: Central Córdoba – Independiente
- 19.15: River – Independiente Rivadavia
- 21.30: Racing – Atlético Tucumán
Lunes 7 de septiembre
- 19.00: Barracas Central – Argentinos Juniors
- 21.15: Unión – Instituto
Fecha 9
Viernes 11 de septiembre
- 17.00: Newell’s – Vélez
- 20.00: Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.)
Sábado 12 de septiembre
- 14.45: Independiente Rivadavia – Aldosivi
- 14.45: Estudiantes – Platense
- 17.00: Atlético Tucumán – River
- 19.15: Boca – Central Córdoba
- 21.30: Talleres – Unión
Domingo 13 de septiembre
- 14.45: Sarmiento – Belgrano
- 14.45: Tigre – Rosario Central
- 17.00: Argentinos Juniors – Gimnasia
- 19.15: Independiente – San Lorenzo
- 21.30: Huracán – Racing
Lunes 14 de septiembre
- 19.00: Deportivo Riestra – Lanús
- 19.00: Banfield – Barracas Central
- 21.15: Instituto – Estudiantes (Río Cuarto)
Fecha 10
Viernes 18 de septiembre
- 19.00: Central Córdoba – Defensa y Justicia
- 21.15: Racing – Sarmiento
Sábado 19 de septiembre
- 14.30: Gimnasia – Banfield
- 14.30: Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra
- 16.45: Unión – Independiente
- 19.00: River – Huracán
- 21.15: Instituto – Talleres
Domingo 20 de septiembre
- 14.45: San Lorenzo – Boca
- 17.00: Rosario Central – Argentinos Juniors
- 17.00: Platense – Newell’s
- 19.15: Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto)
- 21.30: Vélez – Tigre
Lunes 21 de septiembre
- 14.30: Aldosivi – Atlético Tucumán
- 19.00: Barracas Central – Independiente Rivadavia
- 21.15: Lanús – Estudiantes
Fecha 11
Viernes 2 de octubre
- 19.15: Independiente – Instituto
- 21.30: Independiente Rivadavia – Gimnasia
Sábado 3 de octubre
- 14.45: Defensa y Justicia – San Lorenzo
- 17.00: Atlético Tucumán – Barracas Central
- 17.00: Newell’s – Lanús
- 19.15: Argentinos Juniors – Tigre
- 21.30: Huracán – Aldosivi
Domingo 4 de octubre
- 14.45: Sarmiento – River
- 17.00: Talleres – Belgrano
- 19.15: Boca – Unión
- 21.30: Estudiantes (Río Cuarto) – Racing
Lunes 5 de octubre
- 16.45: Deportivo Riestra – Central Córdoba
- 19.00: Estudiantes – Gimnasia (Mza.)
- 19.00: Vélez – Platense
- 21.15: Banfield – Rosario Central
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