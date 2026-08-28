Pasó de largo: la criminal patada de Leonel Flores que no fue roja para el pibe de Boca

Boca y Lanús protagonizaron una de las primeras polémicas de la noche por una infracción de Leonel Flores sobre Sasha Marcich . Cuando apenas habían transcurrido 11 minutos, el extremo del Xeneize fue con los tapones hacia adelante y terminó impactando de lleno contra el futbolista del Granate.

El defensor tenía la pelota controlada en campo propio y se preparaba para despejar cuando el juvenil llegó para disputar la pelota . El jugador del club azul y oro levantó la pierna y terminó conectando un fuerte planchazo sobre su rival, una acción que rápidamente provocó los reclamos de todo el banco de suplentes visitante.

El árbitro Pablo Dóvalo no dudó en sancionar la infracción , aunque entendió que correspondía mostrarle solamente tarjeta amarilla al desequilibrante delantero. La decisión abrió inmediatamente la discusión sobre si la entrada debía haber sido considerada como juego brusco grave.

¡ATENCIÓN A ESTO! Leo Flores fue amonestado por esta infracción sobre Sasha Marcich. ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/W7pXXJcSDo — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

La otra cuestión estuvo relacionada con la intervención del VAR. Pese a la intensidad del impacto y a los reclamos de los futbolistas de Lanús, la decisión inicial del juez se mantuvo y Flores continuó en cancha. La polémica quedó instalada: ¿era suficiente la amarilla o correspondía expulsión?

Lanús fue más en el primer tiempo y tuvo chances claras

La infracción se produjo en un comienzo de partido en el que los de Mauricio Pellegrino había conseguido imponerse territorialmente. Incluso antes de la acción de Flores, Felipe Peña Biafore había tenido la primera gran oportunidad, con un cabezazo que terminó impactando contra el travesaño.

El conjunto visitante continuó generando peligro y encontró en Dylan Aquino a uno de sus futbolistas más activos. El atacante realizó una buena maniobra individual y quedó cerca de abrir el marcador, mientras Boca tenía dificultades para encontrar espacios.

Con el correr de los minutos, sin embargo, los juveniles del equipo del Vasco comenzaron a ganar confianza y el local logró equilibrar el desarrollo. Flores tuvo una buena acción individual que terminó en córner y luego el local volvió a acercarse mediante un cabezazo de Alan Velasco.

¿ERA ROJA PARA FLORES?



Los jugadores del Granate reclamaban que podía ser para más la patada del jugador de Boca.



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El delantero recibió un centro preciso después de una proyección ofensiva de Blanco y conectó de cabeza, aunque no consiguió vencer al arquero visitante. Lanús respondió rápidamente y volvió a aprovechar algunos espacios que dejaba el conjunto local. Sobre el cierre de la primera mitad, Franco Watson tuvo otra oportunidad inmejorable para el Granate. El mediocampista remató y su disparo terminó estrellándose contra uno de los postes, en una nueva llegada que dejó en evidencia el buen momento del equipo visitante.