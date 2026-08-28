Boca arrancó dormido en la Bombonera y Lanús tuvo un tiro en el travesaño

El Xeneize, que vuelve a hacer de local en su cancha tras su estadía en el Ducó, intentará sumar de a tres antes de pensar en la Copa Argentina.

Un Boca con varias bajas tuvo grandes dificultades para hacer pie en el arranque del partido ante Lanús: antes del primer minuto, Felipe Peña Biafore tuvo un claro cabezazo que se estrelló en el travesaño . Tras ese intento, ambos equipos se repartieron la pelota y hubo pocas emociones. Dylan Aquino fue de lo más claro en el Granate y, luego de un slalom, también estuvo cerca de poner en ventaja a la visita.

TRAVESAÑO DE PEÑA BIAFORE PARA LANÚS



El mediocampista del Granate estuvo cerca de convertir en la primera del partido.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/YbtDG3soHq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026

La previa de Boca-Lanús

Boca recibe a Lanús desde las 21.30 en su vuelta a La Bombonera, luego de sus localías en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, por las dificultades que presentaba el campo de juego de su estadio: se trata de un duelo correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, correspondiente a la Liga Profesional de Fútbol. El árbitro del encuentro, transmitido por TNT Sports Premium, es Pablo Dóvalo.