Boca arrancó dormido en la Bombonera y Lanús tuvo un tiro en el travesaño

El Xeneize, que vuelve a hacer de local en su cancha tras su estadía en el Ducó, intentará sumar de a tres antes de pensar en la Copa Argentina.
Un Boca con varias bajas tuvo grandes dificultades para hacer pie en el arranque del partido ante Lanús: antes del primer minuto, Felipe Peña Biafore tuvo un claro cabezazo que se estrelló en el travesaño. Tras ese intento, ambos equipos se repartieron la pelota y hubo pocas emociones. Dylan Aquino fue de lo más claro en el Granate y, luego de un slalom, también estuvo cerca de poner en ventaja a la visita.
La previa de Boca-Lanús
Boca recibe a Lanús desde las 21.30 en su vuelta a La Bombonera, luego de sus localías en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, por las dificultades que presentaba el campo de juego de su estadio: se trata de un duelo correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, correspondiente a la Liga Profesional de Fútbol. El árbitro del encuentro, transmitido por TNT Sports Premium, es Pablo Dóvalo.
Formación de Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Formación de Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Gustavo Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore; Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Franco Watson; Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
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