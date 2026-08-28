Deportes La Mañana Boca Boca enfrenta a Lanús por el Clausura, en su vuelta a La Bombonera: hora, formaciones y TV

Conmovidos por la lesión de Tomás Aranda, el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará pisar fuerte en su estadio para subirse a la parte alta de la zona A. + Agregar LM Neuquen en







Boca tendrá la visita de Lanús desde las 21.30 en su vuelta a La Bombonera, luego de sus localías en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, por las dificultades que presentaba el campo de juego de su estadio. Será por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, correspondiente a la Liga Profesional de Fútbol. El árbitro del encuentro es Pablo Dóvalo y será transmitido por TNT Sports Premium.

Después de un corto período de tres partidos, el xeneize volverá a ser local en su estadio pintado con los colores azul y oro que lo representan. Llega con el ánimo golpeado por la fractura de Tomás Aranda, el '10' que se encarga de ser el desequilibrio en el ataque. La joven promesa ya fue operado y dado de alta.

El xeneize precisa la victoria. Actualmente marcha en el puesto 11°, aunque comparte la misma cantidad de puntos con los clubes ubicados entre el octavo y décimo segundo puesto, por lo que su posición está determinada por las estadísticas del equipo. Una buena noticia para el elenco de La Ribera es el regreso de Leandro Paredes a la convocatoria.