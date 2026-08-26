Cuánto tiempo de recuperación tendrá Tomás Aranda

La figura de Boca se lesionó en el entrenamiento matutino del miércoles, donde sufrió una fractura de peroné.

El mediocampista número 10 de Boca , Tomás Aranda , sufrió una dura lesión en el entrenamiento de esta mañana que encendió todas las alarmas en el mundo Xeneize.

El jugador tienegrandes posibilidades de pasar por el quirófano, ya que sería la opción más viable para garantizar una mejor recuperación. De esta manera podría tener un lapso de recuperación de alrededor de cuatro meses; como resultado, se perderá lo que resta de la temporada.

Los estudios determinaron que el juvenil estrella se fracturó el peroné, hueso ubicado en la parte posteroexterna de la pierna, paralelo a la tibia; no obstante, está previsto rehacer estudios para determinar si la lesión requiere intervención quirúrgica o si puede tratarse con inmovilización y consolidación ósea.

Debido a esto, una de las preocupaciones que tiene en vilo al entorno Xeneize es el tiempo que tendrá que arreglárselas en cancha sin una de sus máximas figuras, que había tomado gran protagonismo siendo pieza clave en cada partido teniendo 19 años. El volante venía ganando un espacio de relevancia en la rotación del primer equipo, donde ya acumula 32 partidos oficiales disputados y se consolidaba como una de las alternativas jóvenes con mayor proyección dentro del plantel profesional.

Esto será un dolor de cabeza para todo el cuerpo técnico, el cual es comandado por Rodolfo Arruabarrena, debido a que Boca se mantiene en tres líneas de competencia. En Copa Sudamericana tendrá que recibir a São Paulo el 9 de septiembre por la ida de los cuartos de final, mientras que el 16 lo visitará en la ciudad homónima al club brasileño por el partido de vuelta. El próximo 2 de septiembre buscará un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina ante Vélez Sarsfield.

En el campeonato tuvo un arranque poco regular, pero que lo mantiene con serias chances de meterse entre los 8 clasificados a los play-off. Aún quedan 10 fechas por jugarse, más la etapa de eliminación directa en caso de concretar el primer objetivo. Además, está a tres puntos de la zona de Copa Libertadores 2027 en la tabla anual.

Las decisiones que debe tomar Boca a partir de la lesión de Aranda

Su ausencia obliga ahora al entrenador y a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme a revisar decisiones que hasta hace apenas unas horas parecían encaminadas.

Y allí aparece inevitablemente Exequiel Zeballos: el “Changuito” tiene contrato con Boca hasta el próximo 31 de diciembre y permanece fuera de la consideración deportiva mientras se define su futuro, con una negociación abierta con Napoli y un acuerdo contractual entre el atacante y el conjunto italiano por cinco temporadas.

Hasta el momento, Boca y Napoli no consiguieron ponerse de acuerdo en las cifras de la transferencia y una de las alternativas analizadas era cerrar ahora la operación pero permitir que Zeballos recién se incorpore al equipo italiano en enero de 2027. La grave lesión de Aranda podría modificar ese escenario.

Boca no tomó todavía la decisión de renovar automáticamente a Zeballos ni de reincorporarlo al equipo, pero desde lo deportivo su presencia volvió a adquirir otro valor: Arruabarrena perdió de un día para otro a uno de sus futbolistas más desequilibrantes y el santiagueño ya está entrenándose con el plantel.

Desde el entorno del delantero sostienen desde hace tiempo que Zeballos no pretende abandonar Boca en condición de libre, por lo que si finalmente no prospera la negociación con Napoli las partes podrían retomar definitivamente las conversaciones para extender su vínculo.

Una renovación, además, permitiría que el atacante vuelva a ser considerado sin que Boca corra el riesgo de perderlo sin recibir dinero en enero.

El otro interrogante pasa por el mercado de pases: Boca todavía puede incorporar futbolistas hasta el miércoles 2 de septiembre a las 18, debido a los cupos extraordinarios obtenidos a partir de transferencias y préstamos realizados al exterior después del cierre ordinario de la ventana.

La lesión de Aranda, por lo tanto, no necesita generar un nuevo cupo para que Boca salga al mercado, porque el club ya cuenta con margen reglamentario para hacerlo.

Hasta antes de conocerse la fractura, la prioridad de Arruabarrena era incorporar un marcador central de jerarquía, con Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, como uno de los nombres que más seducen al cuerpo técnico. El propio entrenador había reconocido después del empate con Racing que Riquelme conocía perfectamente qué posición quería reforzar.

Ahora la dirigencia deberá determinar si mantiene esa búsqueda como única prioridad o si la ausencia de Aranda obliga a sumar también un futbolista ofensivo, extremo o mediapunta capaz de darle creatividad al equipo.

Boca recibirá este viernes a Lanús por el Torneo Clausura, pero la gran preocupación está colocada algunos días más adelante: el 9 de septiembre comenzará frente a San Pablo la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras que la revancha se disputará una semana después en Brasil.