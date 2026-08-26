Tremendas repercusiones por la fractura de Tomás Aranda: "Se terminó el año de Boca"

Los hinchas se expresaron en las redes sociales sobre la impactante lesión que sufrió le '10' del xeneize. Los fuertes mensajes y el jugador que piden para reemplazarlo.

Boca sufrió una dura noticia este miércoles por la mañana: el joven Tomás Aranda , que lleva la '10' en el equipo, sufrió una fractura del peroné durante la práctica matutina de este miércoles. Un duro revés para el enganche que le aportaba su gambeta y creatividad característica a un equipo que carecía de este tipo de futbolistas.

Claramente, la noticia conmocionó a los hinchas e incluso al cuerpo técnico del equipo, liderado por Rodolfo Arruabarrena , que deberá encontrar un reemplazo para él ( Alan Velasco podría ganar terreno ante la dura ausencia). Tras la noticia que se copó los medios deportivos, pero que aún no fue confirmada oficialmente por la institución, lo hinchas reaccionaron en las redes sociales a esta noticia de alto impacto.

"Oficialmente se termino el año de Boca ", "se terminó todo", "una vez que tenemos un 10. Por qué dios, por qué", " Muy dificil ganarle al Sao Paulo sin Aranda , tendríamos que recuperar a Zenón", dicen algunos de los hinchas que se hicieron eco de la lesión que sufrió. A su vez, otros se animaron a pedir nombres para reemplazarlo: "Hay que ir por (Alan) Lescano urgente", expresaron otros, pidiendo al jugador capitán de Argentinos Juniors.

Oficialmente se termino el año de boca — (@Thiago215672452) August 26, 2026

Salganse de tuiterBoca, quiero estar solo. pic.twitter.com/L0g3rtRqcU — Mati Quiroga (@MatiQuiroga7) August 26, 2026

Se lesionó aranda el futuro de boca se fue ala mierda... pic.twitter.com/mC3Zic1hM9 — Mago Xeneize (@Mago_Xeneize) August 26, 2026

Gravísima lesión de Tomás Aranda, la joya de Boca

Cuando parecía que Boca tomaba forma futbolística, más allá de los numerosos empates, sufrió una pésima noticia. La lesión de Tomás Aranda que se conoció este miércoles lo dejará afuera de las canchas por un tiempo prolongado. El pibe de 19 años, que irrumpió en la primera del xeneize el semestre pasado, padeció una fractura del peroné en el entrenamiento matutino.

Según informó el periodista Augusto César, al jugador se le quedó trabado el botín en el piso, quedó visiblemente dolorido y lo llevaron inmediatamente a hacer estudios.

En cuanto a las consecuencias, esto le tomará al futbolista 4 meses de recuperación, por lo que su 2026 se terminó y se lo pensará para la próxima pretemporada de enero.

La noticia cayó como un balde de agua helada en invierno entre los hinchas de Boca, como en el plantel, cuerpo técnico y la directiva que encabeza Juan Román Riquelme.

Desde su llegada a primera, cuando al equipo lo dirigía Claudio Úbeda, se transformó en pieza esencial. Le dio al equipo el jugador que faltaba entre Leandro Paredes y los delanteros, ocupando una posición de enlace que escasea en el fútbol argentino y mundial.

Buena parte de las chances que Boca tenía de obtener títulos este semestre pasaban por Aranda. Para que esas oportunidades se mantengan, deberán rendir como nunca lo han hecho futbolistas que a Boca le salieron una fortuna pero nunca obraron en consecuencia, como Alan Velasco o Sebastián Villa.