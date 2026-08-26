Sergio Pezzotta con LM Neuquén: cómo vivió el partido del descenso de River

El exárbitro estuvo en la ciudad en la presentación del Regional Amateur y habló con este medio.

Sergio Pezzotta fue una de las figuras centrales de una de las jornadas más recordadas del fútbol argentino: el 26 de junio de 2011 dirigió el partido de vuelta de la Promoción entre River y Belgrano, encuentro que terminó con el descenso del equipo de Núñez a la Primera B Nacional. A más de una década de aquel episodio, el exárbitro habló sobre lo ocurrido, su carrera y el rol que actualmente ocupa dentro del fútbol del interior.

Pezzotta estuvo el martes en Neuquén , donde participó de la presentación del Torneo Regional Federal Amateur 2026 . Desde allí repasó distintos momentos de su trayectoria y se refirió también a aquel partido que marcó para siempre su carrera.

"Obviamente que no fue un partido más, pero son cosas que han quedado en el pasado. Uno siempre trata de hacer lo mejor dentro de un campo de juego. Yo trabajé para estar a la altura, venía de jugar la final de la Copa Libertadores cuatro días antes y a veces hay errores, que uno comete dentro de un campo de juego, que puede suceder, no digo que no porque en ese momento no había tecnología, y bueno son situaciones que pasan" , dijo Pezzotta a LM Neuquén.

En ese partido, el claro penal de Claudio Chiqui Pérez a Leandro Caruso, que fue cobrado por el árbitro, generó críticas y suspicacias. Además, después trascendió que fue amenazado por la barra de River en el entretiempo.

El exárbitro explicó que la intensidad de aquellos días tampoco le permitió detenerse demasiado a procesar todo lo que había sucedido.

"No me dieron tiempo al estrés porque jugué la final, jugué ese partido y al otro viernes estaba jugando el inicio de la Copa América que se desarrolló acá en el país, en el 2011. Había jugado Colombia-Paraguay en Santa Fe, así que no tuve tiempo de pensar”, agregó.

Una carrera que pudo terminar en un Mundial

Pezzotta también recordó una de las grandes cuentas pendientes de su carrera: haber quedado afuera del Mundial de Sudáfrica 2010 por una lesión.

“El mundial del 2010 podría haber sido otro. Estuve hasta el último corte, me tocó ir a rendir a Suiza y me desgarré. En realidad me desgarré antes, fui con poco recorrido y no pude pasar el corte que era la prueba física”, se lamentó.

La lesión fue una de las situaciones que más lo marcó, aunque aseguró que aprendió a mirar hacia adelante y continuar trabajando.

"Si bien no pude jugar un Mundial, por una desgracia, me desgarré dos veces en el mismo lugar, son cosas que pasan y siempre fui de dar vuelta a la hoja y seguir adelante. Creo que en el arbitraje de eso se trata, cuando las cosas no te salen, hay que seguir insistiendo, seguir trabajando, fortaleciéndote y dar vuelta la hoja, seguir adelante y volver a intentarlo", advirtió.

Su recorrido internacional fue extenso. Durante 12 o 13 años fue árbitro internacional, una etapa en la que recorrió diferentes países de Sudamérica y compartió experiencias con colegas de toda la región.

"Cada una tiene sus cosas, sus formas, me parece que hay canchas que son muy lindas en el país, en Sudamérica también. Me ha tocado recorrer mucho Sudamérica por casi 12, 13 años como árbitro internacional con un colega, Oscar Julián Ruiz, hoy es miembro de la comisión de árbitro de FIFA", destacó.

También recordó con especial cariño sus primeros pasos en Primera División. Su debut fue en Córdoba, en un Talleres-Estudiantes disputado un lunes por la noche, y todavía conserva una frase que le quedó marcada de aquella jornada.

"Siempre te quedan cosas, me tocó debutar en Córdoba, Talleres - Estudiantes, un lunes a la noche, y me quedó grabado, la mención de un compañero a nivel local, que me dijo, 'corriste más que la pelota'. Era la ansiedad que tenía y bueno, siempre te quedan grabadas esas cosas", recordó.

Del silbato a la gestión

Después de retirarse de la actividad profesional, Pezzotta continuó ligado al arbitraje. Actualmente es secretario general de UADA, sindicato de árbitros deportivos creado en 2023, y además integra la Comisión de Árbitros del Consejo Federal de AFA, desde donde trabaja en la capacitación y formación de árbitros del interior.

Su llegada a estos espacios estuvo vinculada a una necesidad que, según explicó, detectaba dentro de la actividad.

"Veíamos que anteriormente teníamos falencias, no solo en la capacitación, sino en un montón de cosas que se podían gestionar y nosotros fuimos por ese camino, de la gestión, del diálogo con el Consejo Federal y con la Asociación del Fútbol Argentino", describió.

Maria Isabel Sanchez

Pezzotta destacó además el crecimiento que tuvo UADA desde su creación y el acompañamiento de los afiliados.

"No hay que olvidarse que nosotros vamos a cumplir el tercer año de mandato en noviembre y tenemos una estructura edilicia importante que pudimos hacerlo, con los árbitros adherentes que mantienen su cuota al día", valoró.

En ese sentido, explicó cuáles son algunos de los beneficios que reciben quienes forman parte de la organización.

"Todo lo que aportan se les devuelve en productos, se les da una indumentaria. oficial, tienen beneficios de descuentos. Estamos gestionando cuestiones que tengan que ver con el desarrollo turístico, de acción social, estamos en la gestión", contó.

El exárbitro reconoció que la gestión siempre fue una actividad que lo atrajo especialmente, incluso antes de la creación de UADA. "Siempre me gustó la gestión, no sentía la docencia, la tenés que sentir, hay que prepararse, pero siempre me gustó la gestión y siempre lo hice. Lo hice en otra institución gremial durante casi ocho años y después por cuestiones políticas y por no coincidir con el rumbo que llevaba la autoridad máxima decidí dar un paso al costado".

Maria Isabel Sanchez

Posteriormente, los propios árbitros impulsaron la creación de una nueva organización.

"Después surgió esta idea, por pedido de los propios árbitros, de concretar algo nuevo, algo que obviamente en poco tiempo llevó y concretó un sentido de pertenencia con la institución. Tratamos de ser cercanos a cada uno de los afiliados y tratamos de ir nosotros al lugar donde viven ellos, no esperar que ellos vayan a Buenos Aires o a Rosario donde me toca residir. Tratamos de ir a cada uno de los rincones para acompañarlos, para saber que necesitan. Es un poco la premisa de esta nueva institución", afirmó Pezzotta.

Los recuerdos que dejó el arbitraje

Más allá de los partidos importantes, Pezzotta también valoró los vínculos que construyó durante sus años dentro de las canchas. Con el paso del tiempo, se reencontró con futbolistas que alguna vez dirigió y que hoy, al igual que él, ya están retirados.

"Siempre tuve buena onda con los jugadores, algunos más, otros menos. Lo bueno es poder encontrarte hoy, ya retirados los dos y que te recuerden bien, con cariño y respetuosos", agradeció y agregó: "Siempre fui respetuoso del trabajo de cada uno, pero con algunos, como todos, tenés un poco más de feeling. Han venido jugadores que pasaron por equipos de Rosario, han venido jugadores a comer a mi casa y después me ha tocado dirigirlo en otro equipo. Uno cumple su trabajo y el otro, otro, pero siempre buena onda".

Su carrera también estuvo atravesada por la presión de las tribunas. En ese aspecto, explicó que desarrolló herramientas para aislarse del entorno y concentrarse exclusivamente en su tarea.

"Pasa que el apellido pega con el cantito y bueno, era más fácil eso, pero es parte del juego. Hay lugares donde llega el momento dónde vos como que te abstraes de todo, te concentrás. Obviamente que ese trabajo uno lo fue desarrollando por un equipo de trabajo que armé. Primero trabajaba con un entrenador, después con un entrenador y un psicólogo, luego sumamos un nutricionista, y así formando un equipo de trabajo que fue el que me dio el espaldarazo y la fortaleza para llegar a lo más alto del arbitraje", finalizó.

Hoy, lejos de aquella noche de 2011 que quedó asociada para siempre a su nombre, Pezzotta transita otra etapa dentro del fútbol. Su experiencia como árbitro ahora se vuelca a la capacitación, la gestión y el desarrollo de quienes buscan abrirse camino en el arbitraje del interior argentino.